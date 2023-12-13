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ترودو لنتنياهو: ندعم وقفا مستداما لإطلاق النار في غزة

12/13/2023 2:22:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أوتاوا/PNN-
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إنه يدعم وقفا مستداما لإطلاق النار في حرب غزة.

وناقش رئيسا الوزراء الحرب المستمرة خلال محادثة هاتفية، حسبما أعلن مكتب ترودو. وأعرب رئيس الوزراء الكندي عن دعمه“لمزيد من فترات التوقف الإنسانية وللجهود الدولية العاجلة نحو وقف إطلاق نار مستدام”، وفقا لبيان صادر عن مكتب ترودو.

وحث ترودو على الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين.

وشدد ترودو أيضا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي، وأدان الهجوم الذي شنه مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و”معاملتها غير المقبولة للرهائن”.

كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع“الرهائن”.

وشدد ترودو على أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون من جانب واحد وأن حماس يجب أن تتوقف عن“استخدام المدنيين كدروع بشرية”.

وقال رئيس الوزراء الكندي إنه يجب أن يكون هناك حل الدولتين لضمان سلام دائم في المنطقة.


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