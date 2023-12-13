الاحتلال يهدم بناية سكنية في راس العمود ويشرد 4 عائلات

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناية سكنية في حي راس العمود بمدينة القدس المحتلة.
وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت الحي، وشرعت بهدم بناية سكنية
مكونة من طابقين، كل طابق فيه اربع شقق، مساحة كل واحدة 110 أمتار مربعة، وتقع بالقرب من واد قدوم.
وتعود ملكية الشقق الأربع لكل من: زهير عبد العزيز غيث وشقيقه مراد عبد العزيز غيث، وفهد مبارك وشقيقه محمد مبارك .
يذكر ان العمارة تم تشييدها عام 2016 وتم دفع مخالفات لصالح بلدية الاحتلال بقيمة 800 ألف شيقل، وصدر قرار بهدمها يوم الأربعاء الماضي.
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