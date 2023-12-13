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5 وفيات و35 إصابة بحادث تدهور حافلة على طريق سلحوب

12/13/2023 2:21:52 AM
(MENAFN- Amman Net) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام بان الفرق المتخصصة في مديريات الدفاع المدني والشرطة تعاملت صباح اليوم مع حادث تدهور حافلة نقل ركاب على طريق سلحوب مما أدى إلى انحرافها عن الطريق العام إلى أحد الاودية، مقابل غابة الشهيد وصفي التل تحديدا منتصف نزول سلحوب.

وأضاف الناطق الإعلامي بانه نتج عن الحادث وفاة خمسة اشخاص وإصابة 35 آخرين بجروح ورضوض، ومنها 5 إصابات بالغة، لافتاً أنه تم إخلاء الوفيات وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم لهم .

وأوضح أن الناطق الإعلامي بأن العاملين في الميدان من السير والدوريات الخارجية، ومديرية شرطة البلقاء وصلوا إلى الموقع فور تلقي البلاغ وعملوا على تنظيم حركة السير وتسهيل عمليات الإسعاف والإنقاذ، مضيفاً أنه تم فتح تحقيق مروري بالحادث للوقوف على أسبابه.

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