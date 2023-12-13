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أمريكا تكشف عن عدد الجنود القتلى والجرحى الروسيين في أوكرانيا

12/13/2023 2:21:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سقط 315 ألف عسكري روسي بين قتيل وجريح في أوكرانيا منذ بدأت الحرب في فبراير 2022، أي نحو 90 بالمئة من عديد القوات الروسية قبل النزاع، وفق ما أفاد أمس الثلاثاء مصدر في الكونغرس.
وقال المصدر نقلا عن تقييم استخباري تم عرضه في الكونغرس إن الجيش الروسي خسر أيضا 2200 من أصل 3500 دبابة كانت لديه قبل اندلاع النزاع.


ويأتي الكشف عن الوثيقة الاستخبارية في حين يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة إلى واشنطن يسعى خلالها إلى إقناع الكونغرس الذي يزداد تشكيكا في جدوى مواصلة دعم كييف في الحرب ضد روسيا، بأن أوكرانيا ستكون قادرة على تحقيق الانتصار إذا استمر الدعم الأميركي.

والتقى زيلينسكي قادة الكونغرس أمس الثلاثاء قبل محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.


ويعكس التقييم الأخير لقتلى وجرحى القوات الروسية قفزة كبيرة مقارنة بتقييم سابق صدر في يوليو 2022 أورد نقلا عن مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" وليام بيرنز أن الخسائر الروسية "تقارب 15 ألف قتيل وحصيلة الجرحى ربما ثلاثة أضعاف هذا الرقم".

البيان

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