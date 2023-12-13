مجلس النواب يعقد جلسة رقابية لمناقشة ردود الحكومة على 15 سؤالا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسةً رقابية، برئاسة أحمد الصفدي، لمناقشة ردود الحكومة، على 15 سؤالا موجها من أعضاء المجلس.
ووجهت الأسئلة إلى العديد من الوزارات العدل، المياه، الطاقة، الأشغال العامة، الأوقاف، التربية، بالإضافة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وديوان الخدمة المدنية.
في المقابل تناقش اللجنة المشتركة مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.
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