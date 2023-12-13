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مجلس النواب يعقد جلسة رقابية لمناقشة ردود الحكومة على 15 سؤالا

12/13/2023 2:21:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسةً رقابية، برئاسة أحمد الصفدي، لمناقشة ردود الحكومة، على 15 سؤالا موجها من أعضاء المجلس.


ووجهت الأسئلة إلى العديد من الوزارات العدل، المياه، الطاقة، الأشغال العامة، الأوقاف، التربية، بالإضافة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وديوان الخدمة المدنية.


في المقابل تناقش اللجنة المشتركة مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.


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