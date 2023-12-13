كتائب القسام تشعل النيران بدبابة ميركافا صهيونية

كتائب القسام تشعل النيران بدبابة ميركافا صهيونية
التاريخ
12/13/2023 2:21:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن استهداف دبابة ميركافا صهيونية في منطقة معن بمدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها.
وكان جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم عن مقتل 8 ما بين ضابط وجندي في المعارك الدائرة في شمالي قطاع غزة.
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