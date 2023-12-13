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كتائب القسام تشعل النيران بدبابة ميركافا صهيونية

12/13/2023 2:21:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن استهداف دبابة ميركافا صهيونية في منطقة معن بمدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها.


وكان جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم عن مقتل 8 ما بين ضابط وجندي في المعارك الدائرة في شمالي قطاع غزة.


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