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وسائل إعلام أمريكية تكشف عن اسم سلاح طلبه زيلينسكي من بايدن

12/13/2023 2:21:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادرها أن فلاديمير زيلينسكي طالب واشنطن خلال زيارته مؤخرا للولايات المتحدة بتزويد قوات كييف بصواريخ ATACMS بعيدة المدى.
وقالت الصحيفة: "أثار زيلينسكي خلال حديثه مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون حاجة بلاده إلى نسخة من صواريخ ATACMS بعيدة المدى".

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS أنه خطأ إضافي قد ترتكبه الإدارة الأمريكية.
وأضاف أن مثل هذه الأسلحة تشكل تهديدا إضافيا، لكنها غير قادرة على تغيير الوضع على خط التماس وروسيا قادرة على صدها.

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