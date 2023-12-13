وسائل إعلام أمريكية تكشف عن اسم سلاح طلبه زيلينسكي من بايدن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادرها أن فلاديمير زيلينسكي طالب واشنطن خلال زيارته مؤخرا للولايات المتحدة بتزويد قوات كييف بصواريخ ATACMS بعيدة المدى.
وقالت الصحيفة: "أثار زيلينسكي خلال حديثه مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون حاجة بلاده إلى نسخة من صواريخ ATACMS بعيدة المدى".
واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS أنه خطأ إضافي قد ترتكبه الإدارة الأمريكية.
وأضاف أن مثل هذه الأسلحة تشكل تهديدا إضافيا، لكنها غير قادرة على تغيير الوضع على خط التماس وروسيا قادرة على صدها.
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