الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية
التاريخ
12/13/2023 2:21:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة قلقيلية.
وقالت مصادر ، إن الاحتلال داهم المدينة وانتشر في احياء الظهر، وكفار سابا، ولم يبلغ عن اعتقالات.
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