مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يرفع صورة السنوار ورقم هاتفه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفع سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، لافتة عليها رقم الهاتف الخاص بيحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الطارئة التي عقدتها الأمم المتحدة لمناقشة مشروع قرار قدمته مصر، من أجل وقف إطلاق نار إنساني شامل في قطاع غزة.



ووجه إردان حديثه إلى المشاركين فيها، وقال: "اتصلوا برئيس المكتب السياسي لحركة حماس في القطاع، يحيى السنوار، إذا أردتم وقف إطلاق النار في غزة.