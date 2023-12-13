مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يرفع صورة السنوار ورقم هاتفه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفع سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، لافتة عليها رقم الهاتف الخاص بيحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الطارئة التي عقدتها الأمم المتحدة لمناقشة مشروع قرار قدمته مصر، من أجل وقف إطلاق نار إنساني شامل في قطاع غزة.
ووجه إردان حديثه إلى المشاركين فيها، وقال: "اتصلوا برئيس المكتب السياسي لحركة حماس في القطاع، يحيى السنوار، إذا أردتم وقف إطلاق النار في غزة.
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