الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص في قلقيلية
التاريخ
12/13/2023 2:21:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، ضمن سلسلة اقتحاماتها المستمرة في الضفة الغربية.
وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أصابت طفلا فلسطينيا بالرصاص الحي واعتقلته أثناء توجهه لدوامه المدرسي.
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