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الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص في قلقيلية

12/13/2023 2:21:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، ضمن سلسلة اقتحاماتها المستمرة في الضفة الغربية.


وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أصابت طفلا فلسطينيا بالرصاص الحي واعتقلته أثناء توجهه لدوامه المدرسي.

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