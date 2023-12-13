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الولايات المتحدة.. 43% من المحاربين القدامى تعرضوا لمواد سامة أثناء خدمتهم

12/13/2023 2:21:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد زهاء نصف المحاربين القدامى في الجيش الأمريكي البالغ عددهم 5 ملايين فرد، بتعرضهم المحتمل لمواد سامة مرة واحدة على الأقل أثناء خدمتهم العسكرية.


وعند الإعلان عن إجراء 5 ملايين فحص بموجب قانون جديد، كشفت وزارة شؤون المحاربين القدامى أن 2.1 مليون من المحاربين القدامى (43% من الذين تم فحصهم) من المحتمل أن يكونوا قد تعرضوا لمثل هذه المواد أثناء خدمتهم.


يمكن أن تظهر مجموعة متنوعة من حالات التعرض للسموم في هذه الفحوصات، ولكن الأكثر شيوعا هو التعرض لحفر الحرق (منطقة قاعدة عسكرية يجري فيها التخلص من النفايات، التي تمارسها القوات المسلحة الأمريكية في عمليات الانتشار في الخارج) ولمادة "العامل البرتقالي" السامة التي استخدمها الجيش الأمريكي في حربه على فيتنام.


والتعرض لحفر الحروق وغيرها من المخاطر المحمولة جوا والتي يمكن مواجهتها أثناء الخدمة العسكرية يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من أنواع السرطان بما في ذلك تلك التي تصيب الدماغ والكلى والبنكرياس.


تم إطلاق الفحوص كجزء من قانون PACT، وهو قانون عام 2022 الذي وسع المزايا المقدمة للمحاربين القدامى الذين تعرضوا للمواد السامة.


وقال وزير شؤون المحاربين القدامى دينيس ماكدونو في بيان إن الفحوصات تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية واكتشاف "التحديات الصحية المحتملة في أقرب وقت ممكن".

RT

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