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الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويستولي على مركبته ويفتش منازل في تلفيت جنوب نابلس

12/13/2023 2:21:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا فلسطينيا، واستولت على مركبته، وفتشت عدة منازل، خلال اقتحامها قرية تلفيت جنوب نابلس.
وأفاد رئيس مجلس قروي تلفيت محمود أبو عيشة لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن كريم عودة فرج، بعد أن داهمت منزله وفتشته، وقامت بالاستيلاء على مركبته.
وأوضح أبو عيشىة، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وعاثت خرابا بمحتوياتها.




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