الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويستولي على مركبته ويفتش منازل في تلفيت جنوب نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا فلسطينيا، واستولت على مركبته، وفتشت عدة منازل، خلال اقتحامها قرية تلفيت جنوب نابلس.
وأفاد رئيس مجلس قروي تلفيت محمود أبو عيشة لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن كريم عودة فرج، بعد أن داهمت منزله وفتشته، وقامت بالاستيلاء على مركبته.
وأوضح أبو عيشىة، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وعاثت خرابا بمحتوياتها.
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