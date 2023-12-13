سلطان عمان يتوجه إلى سنغافورة في زيارة رسمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) توجه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان اليوم الأربعاء إلى جمهورية سنغافورة في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن سلطان عمان سيلتقي خلال الزيارة الرئيس ثارمان شانموغاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة.
وأشارت إلى أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة تلقاها سلطان عمان من الرئيس السنغافوري، وتأكيدا على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.
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