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سلطان عمان يتوجه إلى سنغافورة في زيارة رسمية

12/13/2023 2:16:08 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توجه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان اليوم الأربعاء إلى جمهورية سنغافورة في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.


وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن سلطان عمان سيلتقي خلال الزيارة الرئيس ثارمان شانموغاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة.


وأشارت إلى أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة تلقاها سلطان عمان من الرئيس السنغافوري، وتأكيدا على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.

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