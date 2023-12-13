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فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لجنود الاحتلال قبل مقتلهم بكمين في غزة

12/13/2023 1:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيلا يظهر تواجد الجنود الإسرائيليين في إحدى مدارس الشجاعية قبل مقتلهم بكمين لكتائب القسام في شمالي قطاع غزة.

وكانت قد اكدت كتائب القسام انها نفذت عمليات كبيرة يوم امس وتسببت بمقتل 11 جنديا صهيونيا بعمليات قتالية متفرقة في حي الشجاعية

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