فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لجنود الاحتلال قبل مقتلهم بكمين في غزة

فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لجنود الاحتلال قبل مقتلهم بكمين في غزة
التاريخ
12/13/2023 1:10:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيلا يظهر تواجد الجنود الإسرائيليين في إحدى مدارس الشجاعية قبل مقتلهم بكمين لكتائب القسام في شمالي قطاع غزة.
وكانت قد اكدت كتائب القسام انها نفذت عمليات كبيرة يوم امس وتسببت بمقتل 11 جنديا صهيونيا بعمليات قتالية متفرقة في حي الشجاعية
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