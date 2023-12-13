الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، خمسة فلسطينيين من بيت لحم.
وأفاد مصدر امني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كرم ماجد العمرين (26 عاما)، ومحمد كايد النشاش (44 عاما)، وشقيقه علاء الدين (48 عاما)، ومحمد عايد الحموز (18 عاما)، وجميعهم من مخيم العزة شمالا بعد دهم منازلهم وتفتيشها.
وفي بلدة جناته جنوب شرق بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال علي ناجي عايش (25 عاما)، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.
وأضاف المصدر أن مواجهات اندلعت إثر اقتحام مخيم العزة، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.
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