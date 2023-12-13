السير تحذر : مناطق تشهد ارتفاع منسوب المياه - اسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت ادارة السير ان الحركة المرورية نشطة على طرقات العاصمة صباح اليوم وهناك تباطئ بحركة السير تزامنا مع تساقط الامطار .
واشارت السير خلال تقريرها المروري ان هناك ارتفاع لمنسوب المياه على شارع الملك عبدالله الثاني ما قبل جسر النهضة من جهة طريق المطار ، وما قبل جسر الملكة زين للسير القادم من السابع ويتم التعامل وتوجيه السائقين
وبينت انها تعاملت مع بعض الاعاقات والتعطلات حيث تبلغت عن تعطل اشارات العساف ما قبل دوار الواحة من جهة خلدا ، واكدت ان رقباء السير يتواجدون بالموقع لتنظيم حركة السير الى حين اصلاح التعطل .
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