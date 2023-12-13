انطونوف يحذر من تسرب الأسلحة الأمريكية من أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- حذر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، من تسرب الأسلحة الأمريكية من أوكرانيا إلى مناطق عدة في العالم بسبب فساد النظام الأوكراني.وأضاف أنطونوف: "ليس فقط إلى شرق أوروبا تتسرب الأسلحة، بل أيضا إلى مناطق أخرى من العالم، حيث تنتشر هذه الأسلحة "بفضل" المسؤولين الأوكرانيين الفاسدين".

ولفت إلى أن الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع والمعاناة لآلاف الأشخاص.

من جهة أخرى اعتبر السفير الروسي أن زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن عديمة الجدوى، حيث فشل في إقناع السلطات الأمريكية بأن أوكرانيا أهم من أمن الولايات المتحدة.

وأضاف: "زيارة زيلينسكي كانت عديمة الجدوى ولم يتمكن من إقناعهم بأن أوكرانيا أكثر أهمية من أمن الولايات المتحدة. لقد سئم الجميع من متسول كييف".