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صحفي إسرائيلي يكشف حقيقة الخسائر الفادحة للعدو الصهيوني في غزة

12/13/2023 1:03:58 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشف‭ ‬الصحفي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حفيارئيل‭ ‬شمعون‭ ‬المطرود‭ ‬من‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬يديعوت‭ ‬أحرونوت‮»‬‭ ‬حقيقة‭ ‬الخسائر‭ ‬الفادحة‭ ‬التي‭ ‬مُني‭ ‬بها‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬وتتستر‭ ‬عليها‭ ‬حكومة‭ ‬العدو‭.‬

وكتب‭ ‬الصحفي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يقول‭: ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تصرح‭ ‬الحكومة‭ ‬بعدد‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬الحقيقي‭ ‬والخسائر‭ ‬في‭ ‬المعدات‭ ‬والآليات‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬غزة؟‭ ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬الحقيقي‭ ‬للخسائر‭ ‬يفوق‭ ‬ما‭ ‬تعلنه‭ ‬الحكومة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬إذ‭ ‬تعرض‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬جنديا‭ ‬وضابطا‭ ‬للعمى‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬دمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬آلية‭ ‬بين‭ ‬مجنزرة‭ ‬ومدفع‭ ‬وآلية‭ ‬مصفحة‭ ‬وجرافة‭ ‬وسيارة‭ ‬همر،‭ ‬وعدد‭ ‬الجنود‭ ‬الذين‭ ‬أصيبوا‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬جندي‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬3700‭ ‬عاهات‭ ‬دائمة،‭ ‬وعدد‭ ‬القتلى‭ ‬الحقيقي‭ ‬3850‭ ‬جنديا‭ ‬وضابطا‭.‬

ووصف‭ ‬الصحفي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هذه‭ ‬الخسائر‭ ‬الفادحة‭ ‬بأنها‭ ‬مجزرة‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لها‭ ‬مثيل‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬وتساءل‭: ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬يصرح‭ ‬نتنياهو‭ ‬بأنه‭ ‬خسر‭ ‬أهدافه‭ ‬في‭ ‬المعركة؟‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬إسرائيل‭ ‬تعلم‭ ‬أن‭ ‬أسلحتنا‭ ‬نفدت‭ ‬واستهلكت‭ ‬لولا‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ولو‭ ‬تخلت‭ ‬عنا‭ ‬أمريكا‭ ‬الآن‭ ‬لعاد‭ ‬الأقصى‭ ‬إلى‭ ‬المسلمين‭ ‬وذهبت‭ ‬أسطورة‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬أدراج‭ ‬الرياح‭.‬

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