الطقس اليوم في مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم (الأربعاء) في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى دافئاً خلال النهار، ويتحول إلى غائم جزئياً عند المساء مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة وبارد في وقت لاحق من الليل.





الرياح: جنوبية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً، وتتحول إلى شمالية غربية في وقت لاحق من الليل، وتصل من 20 إلى 25 عقدة، مع تحذير من رياح قوية السرعة خلال الليل.





ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام عند السواحل، ومن ثلاث إلى ست أقدام في عرض البحر.





درجة الحرارة: العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية.





الرطوبة النسبية: العظمى 80 بالمئة، والصغرى 35 بالمئة.