الطقس اليوم في مملكة البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم (الأربعاء) في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى دافئاً خلال النهار، ويتحول إلى غائم جزئياً عند المساء مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة وبارد في وقت لاحق من الليل.
الرياح: جنوبية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً، وتتحول إلى شمالية غربية في وقت لاحق من الليل، وتصل من 20 إلى 25 عقدة، مع تحذير من رياح قوية السرعة خلال الليل.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام عند السواحل، ومن ثلاث إلى ست أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 80 بالمئة، والصغرى 35 بالمئة.
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