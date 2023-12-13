إسرائيل تعلن مقتل 8 عسكريين بغزة بينهم قائد كتيبة

أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء مقتل ثمانية عسكريين آخرين في القتال بغزة، بينهم قائد كتيبة مشاة.

وقال الجيش إن 114 عسكريا قتلوا منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها البرية بغزة في 20 أكتوبر.

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