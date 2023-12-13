إسرائيل تعلن مقتل 8 عسكريين بغزة بينهم قائد كتيبة

إسرائيل تعلن مقتل 8 عسكريين بغزة بينهم قائد كتيبة
التاريخ
12/13/2023 1:00:34 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء مقتل ثمانية عسكريين آخرين في القتال بغزة، بينهم قائد كتيبة مشاة.
وقال الجيش إن 114 عسكريا قتلوا منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها البرية بغزة في 20 أكتوبر.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN13122023000110011019ID1107584977
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.