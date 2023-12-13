((إي اف جي القابضة)) تسعى لجمع 300 مليون دولار في الإغلاق الثاني لـ((فورتكس 4)) - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فتح صندوق ((فورتكس 4))، التابع لشركة فورتكس إنيرجى المملوكة لمجموعة إى اف جى القابضة، باب الاكتتاب لجمع 300 مليون دولار فى الإغلاق الثانى للصندوق، ومن المتوقع إتمام الإغلاق قبل نهاية العام الجارى، بحسب مصدر لـ((البورصة)).
وأوضح المصدر، أن حجم الصندوق سيتجاوز 500 مليون دولار بعد إتمام الإغلاق الثانى، والذى يستهدف صناديق سيادية خليجية، بالإضافة إلى مستثمرين أوروبيين، وكان الصندوق قد جمع 200 مليون دولار فى الإغلاق الأول.
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وأضافت المصادر، أن الحصيلة الجديدة ستوجه لاستثمارات جديدة فى توسعات ((إجنيس للطاقة)) التى تعهدت ((فورتكس إنيرجى)) بضخ 625 مليون يورو فيها على فترات متتابعة، بالإضافة إلى تنفيذ صفقة جديدة للاستحواذ على شركة كبرى فى مجال الطاقة المتجددة ضمن الفرص الاستثمارية التى يدرسها الصندوق فى الوقت الحالى.
وضخت ((فورتكس)) حتى الآن استثمارات فى عملاق الطاقة ((أجنيس)) وصلت إلى نحو 398 مليون يورو.
ومنذ الاستثمار المبدئى الذى ضخته شركة ((فورتكس)) فى شركة ((أجنيس))، خلال الربع الأخير من عام 2021، نجحت ((أجنيس)) فى تحقيق استراتيجية النمو التى تتبناها، إذ ضمت محفظة شركة ((أجنيس)) الإسبانية مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تتجاوز 1 جيجاوات، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة للوصول إلى مرحلة بدء الإنشاءات.
وأنهت شركة ((أجنيس)) التجهيزات لإطلاق منصة بقدرة تبلغ 500 ميجاوات تقريبًا، وتفاوضت لشراء الطاقة بقدرة إجمالية 500 ميجاوات مع مجموعة من أبرز الشركات العالمية الرائدة فى هذا المجال.
علاوة على ذلك، نجحت الشركة فى التوسع عالميًا خارج السوق الإسبانى لتأمين مصادر طاقة بقدرة تبلغ 11 جيجاوات تقريبًا على المدى البعيد، تتضمن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة، بحسب بيان للشركة نهاية العام الماضى.
وقالت آنا بيريس كامينيرو رئيسة العمليات فى شركة ((فورتكس))، فى وقت سابق، ان شركة ((أجنيس)) تنفرد بالعديد من المميزات التى تؤهلها للمنافسة فى قطاع الطاقة المتجددة، ومن بينها القدرات التنفيذية والكفاءات التشغيلية، فضلًا عن الخبرة والدراية الواسعة بمجال الطاقة.
وأكدت التزام شركة ((فورتكس)) بمواصلة دعم إدارة شركة ((أجنيس)) فى بناء محطات دولية مستقلة متكاملة للطاقة المتجددة فى إسبانيا وغيرها من دول العالم.
وتأسست ((فورتكس إنرجي)) عام 2014، وهى منصة استثمارية تعمل فى مجال الطاقة المتجددة حول العالم برعاية قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس.
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