((إي اف جي القابضة)) تسعى لجمع 300 مليون دولار في الإغلاق الثاني لـ((فورتكس 4)) - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) فتح صندوق ((فورتكس 4))، التابع لشركة فورتكس إنيرجى المملوكة لمجموعة إى اف جى القابضة، باب الاكتتاب لجمع 300 مليون دولار فى الإغلاق الثانى للصندوق، ومن المتوقع إتمام الإغلاق قبل نهاية العام الجارى، بحسب مصدر لـ((البورصة)).

وأوضح المصدر، أن حجم الصندوق سيتجاوز 500 مليون دولار بعد إتمام الإغلاق الثانى، والذى يستهدف صناديق سيادية خليجية، بالإضافة إلى مستثمرين أوروبيين، وكان الصندوق قد جمع 200 مليون دولار فى الإغلاق الأول.

موضوعاتبوتين يقود الاقتصاد الروسي إلى منحدر عالي الخطورة النفط يتراجع بأكثر من 3% مسجلًا أدنى تسوية منذ نهاية يونيو الذهب يمحو مكاسبه عند التسوية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية

وأضافت المصادر، أن الحصيلة الجديدة ستوجه لاستثمارات جديدة فى توسعات ((إجنيس للطاقة)) التى تعهدت ((فورتكس إنيرجى)) بضخ 625 مليون يورو فيها على فترات متتابعة، بالإضافة إلى تنفيذ صفقة جديدة للاستحواذ على شركة كبرى فى مجال الطاقة المتجددة ضمن الفرص الاستثمارية التى يدرسها الصندوق فى الوقت الحالى.

وضخت ((فورتكس)) حتى الآن استثمارات فى عملاق الطاقة ((أجنيس)) وصلت إلى نحو 398 مليون يورو.

ومنذ الاستثمار المبدئى الذى ضخته شركة ((فورتكس)) فى شركة ((أجنيس))، خلال الربع الأخير من عام 2021، نجحت ((أجنيس)) فى تحقيق استراتيجية النمو التى تتبناها، إذ ضمت محفظة شركة ((أجنيس)) الإسبانية مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تتجاوز 1 جيجاوات، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة للوصول إلى مرحلة بدء الإنشاءات.

وأنهت شركة ((أجنيس)) التجهيزات لإطلاق منصة بقدرة تبلغ 500 ميجاوات تقريبًا، وتفاوضت لشراء الطاقة بقدرة إجمالية 500 ميجاوات مع مجموعة من أبرز الشركات العالمية الرائدة فى هذا المجال.

علاوة على ذلك، نجحت الشركة فى التوسع عالميًا خارج السوق الإسبانى لتأمين مصادر طاقة بقدرة تبلغ 11 جيجاوات تقريبًا على المدى البعيد، تتضمن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة، بحسب بيان للشركة نهاية العام الماضى.

وقالت آنا بيريس كامينيرو رئيسة العمليات فى شركة ((فورتكس))، فى وقت سابق، ان شركة ((أجنيس)) تنفرد بالعديد من المميزات التى تؤهلها للمنافسة فى قطاع الطاقة المتجددة، ومن بينها القدرات التنفيذية والكفاءات التشغيلية، فضلًا عن الخبرة والدراية الواسعة بمجال الطاقة.

وأكدت التزام شركة ((فورتكس)) بمواصلة دعم إدارة شركة ((أجنيس)) فى بناء محطات دولية مستقلة متكاملة للطاقة المتجددة فى إسبانيا وغيرها من دول العالم.

وتأسست ((فورتكس إنرجي)) عام 2014، وهى منصة استثمارية تعمل فى مجال الطاقة المتجددة حول العالم برعاية قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس.