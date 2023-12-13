((تصديرى الملابس الجاهزة)) يستهدف تحقيق 2.5 مليار دولار بنهاية العام الجارى - جريدة البورصة

يستهدف المجلس التصديرى للملابس الجاهزة المحافظة على عائدات التصدير بنهاية العام الجارى عند مستوى العام الماضى وهى 2.5 مليار دولار.

قالت ماري لويس، رئيس المجلس، إن المجلس يحاول المحافظة على المكتسبات التى حققها خلال السنوات الأخيرة، وسيحاول زيادة إجمالي الصادرات بنحو 10% خلال 2024، وذلك مرهون بزيادة الطلب على المنتج فى السوق العالمى.

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وأرجعت تراجع صادرات الملابس الجاهزة بنحو 7% خلال أول 9 أشهر من العام الجارى، رغم انخفاض قيمة الجنيه إلى ضعف الطلب فى دول عديده مثل الصين والهند وليس مصر لتسجل القيمة خلال تلك المدة 1.750 مليار دولار.

أوضحت أنه فى ظل هذه المعاناة أستطعنا المحافظة على المكتسبات التى حصلنا عليها خلال السنوات الماضية، إذ حققنا نموا بإجمالى 42% خلال عام 2021، و22% خلال العام الماضى.

تابعت: ((هذا أقصى ما يمكن أن يقدمه القطاع فى ظل الظروف الراهنة من أزمات متعاقبة ومشكلات اقتصادية وحروب حجمت الطلب العالمى على الملابس الجاهزة خاصة السوق الأمريكى الذى يمثل 65% من حجم الطلب على المنتج المصرى)).

أشارت لويس إلى أن أبرز التحديات التى واجهتها صادارت الملابس الجاهزة خلال عام 2023 فى يونيو الماضى من العام الجارى كان تأخر صرف المساندة التصديرية، ونحن الآن فى حاجة ماسة إلى طلب لتحديد مبادرة جديدة لصرف متأخرات لقطاع الملابس الجاهزة قيمتها 7 مليارات جنيه.

لفتت لويس إلى أن أهم الأسواق الرئيسية لصادرات الملابس الجاهزة المصرية هى أمريكا ودول أوروبا مع ظهور أسواق عربية مثل الإمارات والسعودية وتركيا.

أضافت أن المجلس يستهدف التوسع فى أسواق أفريقيا خلال العام المقبل، وبدأنا التحضير من خلال المشاركة فى المعرض الإفريقى الذى عقد منذ أسابيع، من خلال الترويج للمنتجات والمصانع المصرية.

ويسعى المجلس للعمل على التغلب على تكاليف الشحن العالية لدول جنوب أفريقيا، وتكتلات شرق وغرب القارة بدلًا عن اعتمادها على الطائرات فقط فى عمليات التصدير، ويجرى التفاوض على إبرام اتفاقية تجارة حرة مع تلك الدول.

كما يسعى لفتح أسواق جديدة لصادرات الملابس المصرية فى دول مثل ليبيا، وأمريكا الجنوبية، وكندا مع عقد اتفاقية تجارة حرة معها لزيادة حجم الصادرات وتطبيق نظام الدخول بدون رسوم جمركية أو تطبيق اتفاقية الكويز.

ذكرت أن أكبر الدول المنافسة للمصر فى الأسواق العالمية لصادرات الملابس الجاهزة هى شرق آسيا ((بنجلادش- الهند- الصين – فيتنام- إندونسيا))، وتركيا من حيث الأسعار وحجم الصادرات.

أوضحت أن مصر يمكنها أن ترفع تنافسيتها أمام تلك الدول حال انتظام دفع المساندة التصديرية للقطاع، ومراعاة الشركات في تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى تم الإعلان عنه منذ شهور قليلة، عبر زيادة قدرة العامل على الإنتاجية مع تقليل التكلفة الإنتاجية.

أعتبرت لويس، أن رفع الحد الأدنى للاجور يقلل من فرص زيادة الكفاءة والطاقة الإنتاجية اليومية للعامل فى صناعة الملابس الجاهزة، ويلغى القاعدة الصناعية المبنية على ربط سعر الدقيقة بالإنتاج، قائله ((رفع الحد الأدنى يرتبط بالتضخم والحالة الاقتصادية لكن الصناعة تعتمد على الإنتاجية للعمالة فهناك الراتب الأساسى والحافز هو من يدفع العامل على رفع إنتاجيتة لاعتماد جزء كبير من الراتب على الإنتاجية)).

أكدت على ضرورة توضيح تعريف الأجر فى القانون ليشمل كل ما يدفعه المصنع من انتقالات أو الحوافز أو المكافئات لأن الأجور جزء أساسى من تكلفة صناعة قطعة الملابس التى كلما قلت تزيد قدرتنا التنافسية وتتسع القدرة على فتح أسواق أكثر.

تابعت أن المجلس فى المراحل النهائية من مفاوضات خفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8.5% بدلاً عن 10% ضمن اتفاقية الكويز، كونها عامل مساعد فى زيادة الصادرات من الملابس الجاهزة إلى أمريكا التى تمثل أكثر من نصف إجمالى حجم صادرات مصر من القطاع.

أردفت أن الدولة نفذت مشروعات ضخمة بإعادة استثمار وهيكلة وبناء مصانع جديدة بداية من محالج القطن إلى مصانع الغزل والنسيج التابعة للقطاع العام والتى بدورها تورد لمصانع القطاع الخاص خامات أقطان جيدة بأسعار منافسة، ما يساعد على تصدير القطن المصرى بقيمة مضافة، وتخفيف فاتورة الأقطان القصيرة المستوردة.

أوضحت أن 60% من مستلزمات إنتاج صناعة الملابس الجاهزة تعتمد على مكون مستورد حتى تتواجد مكملات الصناعة بصورة جيدة فى مصانع مصرية تقدم مستلزمات إنتاج عالية الجودة تضاهى مستلزمات الإنتاج العالمية التى تقبلها جميع دول العالم حينها نستطيع أن نقدم منتج 90% على الأقل منه محلى.

أضافت أن مصنعي الملابس الجاهزة فى المناطق الحرة لم يعانو من أزمة الاستيراد بسبب وفرة الدولار، خاصة وأنها تستخدم نظام السماح المؤقت وهى بعيدة عن الإجراءات الخاصة بالدخول للأسواق المصرية، ولديها حصيلة دولارية خاصة بها، على عكس القطاعات الصناعية المحلية.

اعتبرت أن إرساء أول أسبوع للموضة المصرى فى شهر مايو الماضى هو خطوة أولى نحو التأسيس لفكرة البراندات المصرية، وتوقعت أن صناعة براند مصري عالمي خالص يمكن أن لا يتجاوز 3 سنوات على أقصى تقدير.

أوضحت أن أسبوع الموضة ضم 70 عارض ومصمم أزياء مصرى، وأقيم فى متحف القطن، وعمل أغلب المصممين على القطن المصرى، دعى إليه دول ومجلات موضة وشركات ومشترين أجانب، للتعريف بالمصممين المصريين والمنتجات القطنية المصرية ذات الجودة العالمية.

وأقيم أول عرض أزياء للمعرض فى المتحف المصرى، ثم 60 عرض أزياء لمدة 3 أيام مع معارض داخل متحف القطن، ومن المتوقع أن يتكرر الحدث سنويًا.

وطالبت لويس، الدولة بتسهيل الإجراءات وخفض عددها أمام القطاع الصناعي في مختلف الجهات المسئولة، بما فيها هيئة التنمية الصناعية، مع الإلتزام بالقوانين القائمة خاصة قانون الاستثمار لعام 2016، والذي نص على مبادئ الاستثمار فى الصعيد، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتقليل الضرائب على المصنعين فى هذه المناطق.