الذهب يمحو مكاسبه عند التسوية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبوتين يقود الاقتصاد الروسي إلى منحدر عالي الخطورة اتساع عجز الموازنة الأمريكية إلى 314 مليار دولار في نوفمبر 2024.. عام محوري للشركات البريطانية في الصين

محت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تقييم بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، بالتزامن مع بدء اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وعند التسوية، استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير عند 1993.2 دولار للأوقية، بعد ارتفاعها خلال التداولات إلى 2012.5 دولار.

بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.2% عند 103.88 نقاط في الساعة 08:23 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن لامس 103.49 نقطة.

وأظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.1% في نوفمبر على أساس سنوي، وهو ما جاء موافقًا للتوقعات، فيما زاد المؤشر بنسبة 0.1% على أساس شهري، خلافًا للتوقعات باستقراره.

يأتي هذا مع بدء اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي يستمر يومين لينتهي غدًا الأربعاء، حيث تتجه الأنظار نحو قرار سعر الفائدة، وتحديث التوقعات الاقتصادية من صناع السياسات.

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