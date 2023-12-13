الذهب يمحو مكاسبه عند التسوية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية - جريدة البورصة

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محت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تقييم بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، بالتزامن مع بدء اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
وعند التسوية، استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير عند 1993.2 دولار للأوقية، بعد ارتفاعها خلال التداولات إلى 2012.5 دولار.
بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.2% عند 103.88 نقاط في الساعة 08:23 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن لامس 103.49 نقطة.
وأظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.1% في نوفمبر على أساس سنوي، وهو ما جاء موافقًا للتوقعات، فيما زاد المؤشر بنسبة 0.1% على أساس شهري، خلافًا للتوقعات باستقراره.
يأتي هذا مع بدء اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي يستمر يومين لينتهي غدًا الأربعاء، حيث تتجه الأنظار نحو قرار سعر الفائدة، وتحديث التوقعات الاقتصادية من صناع السياسات.
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MENAFN13122023000202011048ID1107584950
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