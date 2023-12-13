Wednesday, 13 December 2023 09:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يمحو مكاسبه عند التسوية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية - جريدة البورصة

12/13/2023 12:33:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة بوتين يقود الاقتصاد الروسي إلى منحدر عالي الخطورة اتساع عجز الموازنة الأمريكية إلى 314 مليار دولار في نوفمبر 2024.. عام محوري للشركات البريطانية في الصين

محت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تقييم بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، بالتزامن مع بدء اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وعند التسوية، استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير عند 1993.2 دولار للأوقية، بعد ارتفاعها خلال التداولات إلى 2012.5 دولار.

بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.2% عند 103.88 نقاط في الساعة 08:23 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن لامس 103.49 نقطة.

وأظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.1% في نوفمبر على أساس سنوي، وهو ما جاء موافقًا للتوقعات، فيما زاد المؤشر بنسبة 0.1% على أساس شهري، خلافًا للتوقعات باستقراره.

يأتي هذا مع بدء اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي يستمر يومين لينتهي غدًا الأربعاء، حيث تتجه الأنظار نحو قرار سعر الفائدة، وتحديث التوقعات الاقتصادية من صناع السياسات.

Source:

MENAFN13122023000202011048ID1107584950

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث