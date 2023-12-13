إدارة معلومات الطاقة تخفض توقعات خام برنت إلى 83 دولارًا خلال عام 2024 - جريدة البورصة

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تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع متوسط السعر الفوري لخام برنت من 78 دولارًا للبرميل في ديسمبر إلى 84 دولارًا للبرميل خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعًا جزئيًا بتخفيضات إنتاج“أوبك+” المعلنة مؤخرًا.
وبحسب تقرير نُشر الثلاثاء على الموقع الرسمي، قالت الوكالة:“خفضنا توقعاتنا لسعر برنت في عام 2024، ونتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام 83 دولارًا للبرميل في العام المقبل، بانخفاض عن تقديراتنا البالغة 93 دولارًا للبرميل خلال الشهر الماضي”.
وتتوقع الوكالة الأمريكية، أن يصل صافي صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية الأمريكية إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي مليوني برميل يوميًا في عام 2024، ارتفاعًا من حوالي 1.8 مليون برميل يوميًا هذا العام و1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2022، مدفوعًا بزيادة الإنتاج.
وأشارت توقعات الطاقة على المدى القصير، إلى تفوق توليد الكهرباء في الولايات المتحدة من الطاقة الشمسية والرياح معًا خلال عام 2024، على توليد الطاقة الكهربائية من الفحم للمرة الأولى على الإطلاق، ليتجاوزا الفحم بنحو 90 مليار كيلوواط/ساعة.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة، من متوسط السعر الفوري للغاز الطبيعي إلى 2.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية هذا الشتاء (نوفمبر-مارس)، بانخفاض أكثر من 60 سنتًا عن توقعات شهر نوفمبر، ويعكس هذا التعديل الهبوطي بداية أكثر دفئًا من المتوسط لفصل الشتاء.
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