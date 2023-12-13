إدارة معلومات الطاقة تخفض توقعات خام برنت إلى 83 دولارًا خلال عام 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبوتين يقود الاقتصاد الروسي إلى منحدر عالي الخطورة اتساع عجز الموازنة الأمريكية إلى 314 مليار دولار في نوفمبر 2024.. عام محوري للشركات البريطانية في الصين

تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع متوسط السعر الفوري لخام برنت من 78 دولارًا للبرميل في ديسمبر إلى 84 دولارًا للبرميل خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعًا جزئيًا بتخفيضات إنتاج“أوبك+” المعلنة مؤخرًا.

وبحسب تقرير نُشر الثلاثاء على الموقع الرسمي، قالت الوكالة:“خفضنا توقعاتنا لسعر برنت في عام 2024، ونتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام 83 دولارًا للبرميل في العام المقبل، بانخفاض عن تقديراتنا البالغة 93 دولارًا للبرميل خلال الشهر الماضي”.

وتتوقع الوكالة الأمريكية، أن يصل صافي صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية الأمريكية إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي مليوني برميل يوميًا في عام 2024، ارتفاعًا من حوالي 1.8 مليون برميل يوميًا هذا العام و1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2022، مدفوعًا بزيادة الإنتاج.

وأشارت توقعات الطاقة على المدى القصير، إلى تفوق توليد الكهرباء في الولايات المتحدة من الطاقة الشمسية والرياح معًا خلال عام 2024، على توليد الطاقة الكهربائية من الفحم للمرة الأولى على الإطلاق، ليتجاوزا الفحم بنحو 90 مليار كيلوواط/ساعة.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة، من متوسط السعر الفوري للغاز الطبيعي إلى 2.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية هذا الشتاء (نوفمبر-مارس)، بانخفاض أكثر من 60 سنتًا عن توقعات شهر نوفمبر، ويعكس هذا التعديل الهبوطي بداية أكثر دفئًا من المتوسط لفصل الشتاء.

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