العاصمة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية في مصر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والجامعة البريطانية في مصر (BUE)، بروتوكول تعاون بينهما تفعيلاً للمسئولية المجتمعية للطرفين.
وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر.
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وقال المهندس خالد عباس:“نحن حريصون دائماً على التعاون مع شركائنا لتقديم الدعم المتبادل بالشكل الذي يعود بالنفع على الجانبين، ويستهدف التعاون مع الجامعة البريطانية والتي تعد أحد أعرق الجامعات في مصر تفعيل المسئولية المجتمعية للطرفين”.
وأكدت فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، أن توقيع الجامعة البريطانية بروتوكول تعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يعد بمثابة خطوة كبيرة وهامة للطلاب للحصول على فرصة تدريبية على أرض الواقع والاستفادة من خبرات واحدة من كبرى شركات التنمية والتطوير العقاري في مصر، نظرًا لما تضمه من كوادر متخصصة في مجالات التدريب المختلفة.
ويهدف البروتوكول إلى تقديم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية دورات تدريبية فنية وتخصصية لطلبة الجامعة البريطانية في مصر في التخصصات الهندسية بفروعها ونظم المعلومات والتخصصات المالية والتخصصات القانونية والعلاقات العامة والترويج، وذلك بغرض صقل مهارات الطلبة والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بالشركة وتوفير التدريب العملي للمناهج النظرية، إلى جانب إمكانية تعيين أوائل خريجي الجامعة البريطانية في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومن جانبها توفر الجامعة البريطانية في مصر عدداً من المنح الدراسية في الكليات المختلفة لديها.
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