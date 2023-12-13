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العاصمة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية في مصر - جريدة البورصة

12/13/2023 12:33:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والجامعة البريطانية في مصر (BUE)، بروتوكول تعاون بينهما تفعيلاً للمسئولية المجتمعية للطرفين.

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر.

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وقال المهندس خالد عباس:“نحن حريصون دائماً على التعاون مع شركائنا لتقديم الدعم المتبادل بالشكل الذي يعود بالنفع على الجانبين، ويستهدف التعاون مع الجامعة البريطانية والتي تعد أحد أعرق الجامعات في مصر تفعيل المسئولية المجتمعية للطرفين”.

وأكدت فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، أن توقيع الجامعة البريطانية بروتوكول تعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يعد بمثابة خطوة كبيرة وهامة للطلاب للحصول على فرصة تدريبية على أرض الواقع والاستفادة من خبرات واحدة من كبرى شركات التنمية والتطوير العقاري في مصر، نظرًا لما تضمه من كوادر متخصصة في مجالات التدريب المختلفة.

ويهدف البروتوكول إلى تقديم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية دورات تدريبية فنية وتخصصية لطلبة الجامعة البريطانية في مصر في التخصصات الهندسية بفروعها ونظم المعلومات والتخصصات المالية والتخصصات القانونية والعلاقات العامة والترويج، وذلك بغرض صقل مهارات الطلبة والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بالشركة وتوفير التدريب العملي للمناهج النظرية، إلى جانب إمكانية تعيين أوائل خريجي الجامعة البريطانية في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومن جانبها توفر الجامعة البريطانية في مصر عدداً من المنح الدراسية في الكليات المختلفة لديها.

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