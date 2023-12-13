النفط يتراجع بأكثر من 3% مسجلًا أدنى تسوية منذ نهاية يونيو - جريدة البورصة

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تحولت العقود الآجلة للنفط للانخفاض خلال تعاملات الثلاثاء، بعد تجاوز تأثير المخاوف بشأن فائض المعروض وتباطؤ نمو الطلب على تصاعد مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط بعد هجوم على ناقلة نرويجية قبالة سواحل اليمن.
وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنسبة 3.65% بما يعادل 2.79 دولار عند 73.24 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى في نهاية الجلسة منذ السابع والعشرين من يونيو.
فيما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 3.8% أو 2.71 دولار إلى 68.61 دولار للبرميل، وهي أدنى تسوية للعقد منذ جلسة السابع والعشرين من يونيو الماضي.
وبحسب بيانات تتبع الشحنات التي جمعتها وكالة“بلومبرج”، ارتفعت تدفقات النفط الخام الروسي المنقولة بحرًا خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 10 ديسمبر إلى 3.2 مليون برميل يوميًا، ويمثل ذلك ارتفاعًا بمقدار 114 ألف برميل يوميًا مقارنة بالفترة حتى 3 ديسمبر.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 82.57 دولار للبرميل في عام 2024، بانخفاض 11.4% عن توقعات نوفمبر، كما خفضت الوكالة توقعاتها لأسعار الخام الأمريكي بنسبة 12.5% إلى 78.07 دولار للبرميل.
وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 1.9 مليون برميل.
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MENAFN13122023000202011048ID1107584947
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