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النفط يتراجع بأكثر من 3% مسجلًا أدنى تسوية منذ نهاية يونيو - جريدة البورصة

12/13/2023 12:33:41 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة بوتين يقود الاقتصاد الروسي إلى منحدر عالي الخطورة اتساع عجز الموازنة الأمريكية إلى 314 مليار دولار في نوفمبر 2024.. عام محوري للشركات البريطانية في الصين

تحولت العقود الآجلة للنفط للانخفاض خلال تعاملات الثلاثاء، بعد تجاوز تأثير المخاوف بشأن فائض المعروض وتباطؤ نمو الطلب على تصاعد مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط بعد هجوم على ناقلة نرويجية قبالة سواحل اليمن.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنسبة 3.65% بما يعادل 2.79 دولار عند 73.24 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى في نهاية الجلسة منذ السابع والعشرين من يونيو.

فيما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 3.8% أو 2.71 دولار إلى 68.61 دولار للبرميل، وهي أدنى تسوية للعقد منذ جلسة السابع والعشرين من يونيو الماضي.

وبحسب بيانات تتبع الشحنات التي جمعتها وكالة“بلومبرج”، ارتفعت تدفقات النفط الخام الروسي المنقولة بحرًا خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 10 ديسمبر إلى 3.2 مليون برميل يوميًا، ويمثل ذلك ارتفاعًا بمقدار 114 ألف برميل يوميًا مقارنة بالفترة حتى 3 ديسمبر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 82.57 دولار للبرميل في عام 2024، بانخفاض 11.4% عن توقعات نوفمبر، كما خفضت الوكالة توقعاتها لأسعار الخام الأمريكي بنسبة 12.5% إلى 78.07 دولار للبرميل.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 1.9 مليون برميل.

Source:

MENAFN13122023000202011048ID1107584947

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