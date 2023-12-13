خوسيه أنطونيو أوكامبو يكتب: مشاكل الاقتصاد العالمي المستعصية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) في عام 2023، كانت الأجندة الاقتصادية العالمية مُثقلة بالأحداث، ففي يوليو انعقد منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى، والذي كان مكرسًا لرصد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي سبتمبر، انعقدت القمة الثانية لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، التي أعقبتها في أكتوبر الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش.

موضوعاتعبدالنبى مرزوق يكتب: تصنيف الخبراء ومستقبل التقييم العقارى فى مصر كارل دبليو سميث يكتب: هل جاءت زيادة أسعار الفائدة الأمريكية دون جدوى؟ منافع تعجيل التحول المناخي تفوق تكاليفه

وفي نوفمبر، اعتمدت الأمم المتحدة قرارًا مهما بشأن التعاون الضريبي الدولي، كما اجتمع القادة في دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ“كوب 28”.

يتمثل أحد الدروس الواضحة المستفادة من الاجتماعات حتى الآن، في أن العالم يستغرق وقتًا طويلاً للغاية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخصوصا القضاء على الفقر وضمان الأمن الغذائي، وإحراز تقدم حقيقي على جبهة مكافحة تغير المناخ.

وثمة درس آخر نستخلص منه أن الاقتصاد العالمي يواجه صناع السياسات بمخاطر متعددة: ففي عام 2022، أدى ارتفاع التضخم إلى ارتفاعات سريعة في أسعار الفائدة في عدد كبير من البلدان، وتسبب هذا، إلى جانب ارتفاع الدين العام، في الحد من قدرة الحكومات على استخدام سياسة مالية توسعية في التصدي للنمو المتباطئ، ورغم اتجاه التضخم نحو الانخفاض، تستمر أسعار الفائدة المرتفعة والنمو الأبطأ.

من بين التدابير المقترحة في اجتماعات هذا العام وحولها، تبرز ثلاثة تدابير.

أولاً، لابد من توسيع تمويل التنمية الدولية بشكل كبير.

ثانيًا، تحتاج البلدان النامية إلى مزيد من الدعم لتمكينها من المساهمة في توفير المنافع العالمية، وخصوصا مكافحة الجوائح المرضية العالمية وتغير المناخ، وإدارة التأثيرات المترتبة على الارتباكات الاقتصادية الدولية.

ثالثًا، لابد من تقديم شكل ما من أشكال التخفيف للبلدان المعرضة لخطر الانزلاق إلى ضائقة الديون، المجموعة التي تضم ما لا يقل عن ثلث الاقتصادات النامية.

لم يُتخذ سوى أقل القليل من القرارات بشأن كيفية تحقيق هذه الأهداف، لكن يبدو أن الإجماع بدأ ينشأ حول بعض الأفكار.

بشكل خاص، يتعين على بنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تتجاوز دورها التقليدي المتمثل في دعم المشاريع الاستثمارية في التنمية الاجتماعية والبنية الأساسية في البلدان النامية، لتنتقل إلى تعزيز المنافع العامة العالمية.

يتطلب هذا الأخير التمويل الميسر، بما في ذلك للبلدان المتوسطة الدخل واستثمارات القطاع الخاص التي تدعمها هذه المؤسسات.

علاوة على ذلك، تحتاج البلدان المثقلة بالديون إلى الوصول إلى خطوط الائتمان المصممة حديثا، وربما تعليق خدمة الديون، بل وحتى خفض التزاماتها في أوقات الأزمات.

إلى جانب بنوك التنمية المتعددة الأطراف، ينبغي لصندوق النقد الدولي أن يسهم من خلال آليات التمويل الخاصة مثل صندوق القدرة على الصمود والاستدامة، وصندوق الحد من الفقر وتحقيق النمو، والذي أُنشئ لتمويل البلدان النامية باستخدام حقوق السحب الخاصة (أصول الصندوق الاحتياطية) غير المستخدمة لدى البلدان المتقدمة، ومن الممكن إنشاء صناديق مماثلة لتوجيه حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة إلى البلدان من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف.

تتعلق بعض المقترحات الأكثر إثارة للاهتمام بإصلاح البنك الدولي.

ويتمثل أحد العناصر الأساسية في خريطة الطريق إلى تطوير هذه المؤسسة ، في تعزيز قدرتها المالية باستخدام رأس المال الحالي، وربما استكماله بموارد من مؤسسات خاصة واستخدام ضمانات الائتمان بشكل أكثر نشاطًا.

لكن هذه المقترحات تنطوي على مشكلتين، الأولى أنها تتطلب موارد ضخمة، فإذا كان للمؤسسات الدولية أن تعمل على زيادة دعمها للبلدان النامية والمتوسطة الدخل التي تمر بأزمات والمساهمة في تحقيق المنافع العامة العالمية في الوقت ذاته، فلابد وأن تتحمل جهة ما التكلفة.

بيد أن البلدان مرتفعة الدخل كانت مقصرة في تحقيق أهداف مساعدات التنمية الرسمية المحددة من قبل الأمم المتحدة قبل نصف قرن، وكثيرا ما تقاعست عن المساهمة بالقدر المتوقع في الصناديق الخاصة، وسيكون إقناعها بتمويل هذه المبادرات الجديدة أمرًا صعبًا، في أقل تقدير.

تتلخص المشكلة الثانية في استحالة زيادة رسملة بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلا بدعم من أصحاب المصلحة المهمين، مثل الولايات المتحدة.

وبالفعل يدور قدر كبير من الجدال حول رأس المال، أو“الحصص”، في كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

والواقع أن الدعوات المُطالبة بزيادة حصص الاقتصادات الناشئة، وبالتالي نفوذها، خصوصا تلك التي تطلقها الصين، قوبلت بمقاومة كبيرة في البلدان الغنية.

الآن ظهر اقتراح يقضي بزيادة حصص صندوق النقد الدولي بنحو 50%، مع منح المجلس التنفيذي مهلة حتى عام 2025 لتطوير مزيد من الأساليب لإصلاح نظام الحصص.

ولا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن رسملة البنك الدولي.

فيما يتصل بالديون، لم يُتخذ أي قرار تقريبًا، فكل ما تقرر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان الحاجة إلى مزيد من المناقشة.

ولم يقدم إعلان القادة الذي انبثق عن قمة نيودلهي سوى ما يزيد قليلاً على التأكيد على التزام مجموعة العشرين بالتعهدات المبذولة في الإطار المشترك لمعالجة الديون بعد مبادرة تعليق خدمة الديون.

وقد تُركت مسألة ما إذا كان ينبغي منح بعض البلدان متوسطة الدخل المعرضة للخطر، إمكانية الوصول إلى الإطار المشترك، الذي أُنشئ في عام 2020 لمساعدة البلدان المنخفضة الدخل المثقلة بديون لا قبل لها بتحملها على التعامل مع جائحة كوفيد-19، دون إجابة.

في كل الأحوال، أثبتت الآلية حتى الآن عدم فعاليتها، بسبب التأخير في المفاوضات مع الدائنين ومخاوف المدينين من تضرر تصنيفاتهم الائتمانية.

أما عن التعاون الضريبي الدولي، فإن الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها عام 2021 في الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تزال تنتظر التنفيذ.

ونظرا للفوائد الضعيفة المتصورة التي قد تعود على البلدان النامية من هذا الإطار، فقد تقدمت المجموعة الأفريقية التابعة للأمم المتحدة بقرار لإنشاء لجنة حكومية دولية لصياغة الشروط المرجعية لاتفاقية إطارية تعقدها الأمم المتحدة بشأن التعاون الضريبي.

وقد حصل القرار على الموافقة في نوفمبر ، بفارق كبير، لكن الانقسام بين الدول النامية والمتقدمة، حيث صوتت الأخيرة ضده باستثناء النرويج التي امتنعت عن التصويت، سيحدد السياق لمزيد من التطورات في عام 2024، عندما تصبح المفاوضات بين هاتين المجموعتين من البلدان ضرورية.

لا شك أن التصدي للتحديات التي يواجهها العالم، من الديون إلى تغير المناخ إلى الإيرادات الضريبية الكافية، سيكون مهمة صعبة حتى في أفضل الأوقات.

لكن الآفاق الاقتصادية العالمية ليست وردية على الإطلاق.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي منخفضا في عامي 2023 (3%) و2024 (2.9%)، مقارنة بنحو 3.7% سنويًا في العقد الذي سبق الجائحة، مع معاناة البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.

في حين يبدو أن التضخم بات في انحسار، يوصي صندوق النقد الدولي البنوك المركزية باتخاذ نهج حذر في التعامل مع أسعار الفائدة، فلا تخفضها إلا عندما يكون التضخم تحت السيطرة الكاملة.

ولا يبشر هذا بالخير في ما يتصل بالنمو.

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