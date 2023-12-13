2024.. عام محوري للشركات البريطانية في الصين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أفادت غرفة التجارة البريطانية، مؤخراً، أن مجتمع الأعمال الصيني في المملكة المتحدة يعتبر عام 2024“عامًا محوريًا” بالنسبة لبكين، لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن اقتصادها المتعثر وبيئة الاستثمار.

أظهر استطلاع أجرته الغرفة وشمل الشركات البريطانية، أن المعنويات تحسنت بدلاً من مستويات التشاؤم القياسية خلال العام الماضي.. لكن لايزال 60% من المشاركين يعتقدون أن الشركات كانت أكثر صعوبة مما كانت عليه في عام 2022، عندما أضرت قيود كوفيد-19 الصارمة بالاقتصاد.

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في ظل تعرض الاستثمار الأجنبي المباشر للضغط، كشفت بكين النقاب عن وثيقة سياسية مكونة من 24 نقطة لمعالجة مخاوف المستثمرين، لكن الغرفة قالت إن بكين بحاجة إلى المضي قدمًا في التنفيذ نظرًا لتزايد“الإرهاق الناتج عن الالتزام” بين الشركات.

قال جوليان فيشر، رئيس غرفة التجارة البريطانية، إن العام المقبل سيكون عامًا محوريًا، الأمر لا يتعلق فقط بالكلمات، وفي النهاية سيحتاج عام 2024 إلى اتخاذ إجراءات وإلا فقد تكون هناك مشاكل خطيرة في الاقتصاد.

تلقت الشركات الأجنبية في الصين ضربة مزدوجة من الانتعاش الاقتصادي الصيني المتعثر، مما قلل من جاذبيتها كسوق، علاوة على نبرة بكين المتشددة بشكل متزايد تجاه الشركات الأجنبية، حسب ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

شددت الصين سيطرتها على البيانات وقمعت الأنشطة الهامة للمستثمرين الأجانب، مثل تحليل البيانات المالية.

تضررت بعض الشركات والأفراد البريطانيين من سياسات محددة، مثل حملة القمع على الدروس الخصوصية عبر الإنترنت التي قللت من فرص معلمي اللغة الإنجليزية.

كما جعل انخفاض الاستثمار الأجنبي الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركات البريطانية في قطاعات منها الخدمات المهنية، التي كانت من بين الصناعات التي أبلغت عن انخفاض أكبر في عدد الموظفين هذا العام.

قال فيشر إنه رغم عدم وجود أرقام رسمية، إلا أنه سمع أن عدد المغتربين البريطانيين في الصين انخفض من 35 ألف بريطاني قبل كوفيد إلى 16 ألفاً فقط حالياً، إذ تحول الاتجاه في التوظيف نحو“التوطين”، واستبدلت العديد من الشركات جميع مستويات الإدارة بالمواطنين بدلا من الأجانب.

وقال إن هناك ثمة مؤشرات على أن الحكومة الصينية أصبحت أكثر انفتاحًا على المخاوف الأجنبية، إذ وفرت وصولاً أكبر للمسؤولين في الشركات.

كما سلطت الحكومة الشهر الماضي الضوء على القضايا التي تعيق الأعمال الأجنبية، مثل القوانين الإقليمية التي تفرض إجراءات ترخيص أطول على الشركات الأجنبية مقارنة بالشركات المحلية.

وأكد فيشر:“تغير هذا حقًا، وشهد هذا العام كثيرا من الإجراءات”، مشيراً إلى أن أحد الأمثلة على ذلك هو قبول الصين مؤخرًا لبعض مؤهلات التعليم المهني في المملكة المتحدة بعد طلب بريطاني محدد.

لكنه قال إن الأمر سيستغرق مزيدا من الإجراءات والوقت لمعرفة ما إذا كان الوضع العام يتحسن.

قال مسئولو الغرفة، إن علاقة المملكة المتحدة بالصين تأرجحت مع التغييرات في الحكومة البريطانية وستظل شديدة التأرجح حتى انتخابات العام المقبل.