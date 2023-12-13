اتساع عجز الموازنة الأمريكية إلى 314 مليار دولار في نوفمبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبوتين يقود الاقتصاد الروسي إلى منحدر عالي الخطورة 2024.. عام محوري للشركات البريطانية في الصين النفط يتراجع بأكثر من 3% مسجلًا أدنى تسوية منذ نهاية يونيو

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تحقيق عجز في موازنة الحكومة الفيدرالية قدره 314 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، مقارنة بـ 249 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفي مقابل توقعات بتحقيق عجز قدره 290 مليار دولار.

وفي الشهرين الأولين من السنة المالية التي تنتهي في سبتمبر 2024، اتسع العجز إلى 381 مليار دولار، ارتفاعًا من 336 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نحو 13%.

يأتي ذلك بعد ارتفاع الإيرادات بنسبة 9% على أساس سنوي أو بمقدار 23 مليار دولار إلى 275 مليار دولار خلال الشهر، بالتزامن مع زيادة النفقات 18% أو نحو 88 مليار دولار إلى 589 مليار دولار في نوفمبر.

وزادت تكلفة خدمة ديون الحكومة الأمريكية بنسبة 65% على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من السنة المالية، لتصل إلى 169 مليار دولار وتساهم في زيادة أعباء الموازنة، مع ارتفاع أسعار الفائدة في ظل تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.

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