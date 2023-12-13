اتساع عجز الموازنة الأمريكية إلى 314 مليار دولار في نوفمبر - جريدة البورصة

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أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تحقيق عجز في موازنة الحكومة الفيدرالية قدره 314 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، مقارنة بـ 249 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفي مقابل توقعات بتحقيق عجز قدره 290 مليار دولار.
وفي الشهرين الأولين من السنة المالية التي تنتهي في سبتمبر 2024، اتسع العجز إلى 381 مليار دولار، ارتفاعًا من 336 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نحو 13%.
يأتي ذلك بعد ارتفاع الإيرادات بنسبة 9% على أساس سنوي أو بمقدار 23 مليار دولار إلى 275 مليار دولار خلال الشهر، بالتزامن مع زيادة النفقات 18% أو نحو 88 مليار دولار إلى 589 مليار دولار في نوفمبر.
وزادت تكلفة خدمة ديون الحكومة الأمريكية بنسبة 65% على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من السنة المالية، لتصل إلى 169 مليار دولار وتساهم في زيادة أعباء الموازنة، مع ارتفاع أسعار الفائدة في ظل تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.
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MENAFN13122023000202011048ID1107584944
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