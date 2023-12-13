بوتين يقود الاقتصاد الروسي إلى منحدر عالي الخطورة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يعد تاريخ التضخم في روسيا طويلا ومؤلما.

فبعد ثورة عام 1917، واجهت البلاد أعواما من ارتفاع الأسعار، ثم واجهت ضغوطًا مستمرة على الأسعار في الفترة المبكرة من حكم جوزيف ستالين.

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كما تسببت نهاية الاتحاد السوفيتي والأزمة المالية العالمية ثم غزو فلاديمير بوتين الأول لأوكرانيا في 2014 في حدوث المشاكل.

وبالتقدم سريعًا إلى أواخر عام 2023، مع اقتراب الحرب في أوكرانيا من الذكرى السنوية الثانية لتأسيسها، وتتسارع الأسعار الروسية مرة أخرى، حتى مع انخفاض التضخم في أماكن أخرى.

تشير الأرقام المنشورة في 8 ديسمبر إلى أن التضخم في نوفمبر بلغ 7.5% على أساس سنوي، ارتفاعًا من 6.7% في الشهر السابق.

تعامل البنك المركزي الروسي مع ارتفاع حاد في معدل التضخم أوائل 2022، بعد فترة وجيزة من غزو روسيا لأوكرانيا للمرة الثانية.

حالياً، يشعر المسؤولون بالقلق من أنهم ربما يفقدون السيطرة، وذلك رغم نجاحهم في السيطرة على الأزمة الأخيرة، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

وفي الاجتماع الأخير للبنك المركزي، رفع المسؤولون أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين، أي ضعف ما كان متوقعًا، وثمة زيادة مماثلة منتظرة في الاجتماع التالي في 15 ديسمبر، ومع ذلك، يتوقع معظم المتنبئين أن يستمر التضخم في الارتفاع.

نتج التضخم في روسيا عام 2022 عن ضعف الروبل، فبعد أن بدأ بوتين غزوه لأوكرانيا، تراجعت العملة بنسبة 25% مقابل الدولار، مما رفع تكلفة الواردات.

هذه المرة تلعب تحركات العملة دورًا صغيرًا، إذ ارتفع الروبل بالفعل في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المسؤولين أدخلوا ضوابط على رأس المال.

يتماشى التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية غير الغذائية، والتي يتم استيراد الكثير منها، مع متوسط ما قبل الحرب.

إذا ألقيت نظرة عن كثب إلى اقتصاد بوتين في زمن الحرب، يتضح أن الأزمة تزداد بشكل خطير، فالتضخم في قطاع الخدمات مرتفع بشكل استثنائي.

يلقي العديد من الاقتصاديين باللوم على النفقات الحكومية، التي ترتفع مع محاولة بوتين هزيمة أوكرانيا، حيث سيتضاعف الإنفاق الدفاعي تقريبًا في 2024 ليصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى له منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

تعزز الحكومة أيضًا مدفوعات الرعاية الاجتماعية وذلك في ظل إدراكها لاقتراب الانتخابات المقبلة.

تتلقى بعض عائلات الجنود الذين قتلوا أثناء القتال مدفوعات تعادل ثلاثة عقود من متوسط الأجور، كما تشير الأرقام الصادرة عن وزارة المالية الروسية إلى أن التحفيز المالي يساوي حاليًا حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو دفعة أكبر من تلك التي تم تنفيذها خلال الجائحة.

هذا الأمر يرفع بدوره معدل نمو البلاد، إذ تشير البيانات الاقتصادية في الوقت الفعلي التي نشرها بنك“جولدمان ساكس” إلى نمو قوي، فيما رفع بنك“جيه بي مورجان” توقعاته المحلية الإجمالية لعام 2023، من انخفاض بنسبة 1% في بداية العام، إلى 1.8% في يونيو ومؤخراً إلى 3.3%.

وهذا جعل بوتين يتفاخر مؤخراً قائلاً:“الآن نقول بثقة: سيتجاوز النمو نسبة 3%”.

أثبتت التنبؤات بالانهيار الاقتصادي الروسي، الذي صنعه الاقتصاديون والسياسيون الغربيون بشكل موحد تقريبًا في بداية الحرب في أوكرانيا، كانت خاطئة للغاية.

المشكلة هي أن الاقتصاد الروسي لا يمكنه تحمل مثل هذا النمو السريع، فمنذ بداية 2022، تقلص جانب المعروض بشكل كبير.

كما فر آلاف العمال، الذين غالبًا ما يكونون متعلمين تعليماً عالياً، من البلاد، فيما سحب المستثمرون الأجانب ما قيمته 250 مليار دولار من الاستثمار المباشر، أي ما يقرب من نصف الأسهم قبل الحرب.

يتزايد الطلب بشكل هائل في مقابل هذا الانخفاض في العرض، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام ورأس المال والعمالة.

كما أن انخفاض البطالة، التي تستقر عند أقل من 3%، إلى أدنى مستوياتها المسجلة يشجع العمال على طلب أجور أعلى بكثير، حيث ينمو الأجر الاسمي بنحو 15% على أساس سنوي، ثم تنقل الشركات هذه التكاليف المرتفعة إلى العملاء.

ربما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في النهاية إلى انخفاض الطلب جزئياً، ما يمنع التضخم من الارتفاع أكثر.

ويمكن أن يؤدي انتعاش أسعار البترول وضوابط رأس المال الإضافية إلى تعزيز عملة الروبل، ما يقلل تكلفة الواردات.

ومع ذلك، فإن كل هذا يعمل ضد عامل رئيسي ثابت، وهو رغبة بوتين في الفوز في أوكرانيا، وفي ظل وجود كثير من القوة النارية المالية، سيكون لديه القدرة على إنفاق أكبر في المستقبل، مما ينذر بتضخم أسرع، وكما هو الحال في العديد من المناسبات السابقة، هناك في روسيا أشياء أكثر أهمية من الاستقرار الاقتصادي.