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مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على انخفاض جريدة البورصة

12/13/2023 12:33:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشرا البحرين العام والإسلامي، على انخفاض في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بتأثر من تراجع مؤشر قطاعي السلع الاستهلاكية الكمالية والسلع الاستهلاكية الأساسية.

وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) – أن مؤشر البحرين العام تراجع بمقدار 0.50 نقطة مسجلا 1939.72 نقطة، كما انخفض مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 1.12 نقطة مسجلا 732.55 نقطة.

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وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونا و56 ألفا و182 سهما بقيمة إجمالية قدرها 289 ألفا و41 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 50 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 66.19% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

Source:

MENAFN13122023000202011048ID1107584942

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