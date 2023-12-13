مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على انخفاض

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشرا البحرين العام والإسلامي، على انخفاض في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بتأثر من تراجع مؤشر قطاعي السلع الاستهلاكية الكمالية والسلع الاستهلاكية الأساسية.
وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) – أن مؤشر البحرين العام تراجع بمقدار 0.50 نقطة مسجلا 1939.72 نقطة، كما انخفض مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 1.12 نقطة مسجلا 732.55 نقطة.
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وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونا و56 ألفا و182 سهما بقيمة إجمالية قدرها 289 ألفا و41 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 50 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 66.19% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
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MENAFN13122023000202011048ID1107584942
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