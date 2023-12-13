((صناعة الجلود)) تخاطب الحكومة باستثناء دعم المعارض من ترشيد الإنفاق الحكومي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة لاستثناء دعم المشاركة فى المعارض الصناعية الخارجية من قرار ترشيد الإنفاق الحكومى الصادر نهاية الشهر الماضى.
قال جمال السمالوطي رئيس الغرفة، إن قرار حظر صرف بدل الانتقال للسفر للخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج سيعطل خطة الغرفة من الترويج للمنتجات المصرية .
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أكد السمالوطى، ضرورة استمرار دعم المعارض لدورها فى زيادة الصادرات المصرية فى ظل خطة الدولة بالوصول للصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أنه بعد استقدام مشترين أجانب لمعرض القاهرة الدولي للجلود فى دورته السابقة ارتفعت صادرات القطاع من 2.1 مليون دولار إلى 18.5 مليون دولار خلال 6 أشهر فقط.
ذكر أن الغرفة لديها خطة لزيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الغرفة تستهدف فتح عدة أسواق خارجية أبرزها ليبيا والسعودية و العراق، في ظل وجود فرص ذهبية للصناع لاقتحام هذه الأسواق بمنتجاتهم وقدرتهم على المنافسة بالجودة والسعر أمام الواردات التركية والصينية.
وتستعد الغرفة لإطلاق معرض القاهرة الدولى للجلود فى الفترة من 26 إلى 28 يناير المقبل.
وارتفعت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بنسبة 10.8% خلال النصف الأول من 2023 لتبلغ 56.9 مليون دولار مقابل 51.3 مليون دولار خلال النصف الأول 2022.
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