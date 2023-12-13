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((صناعة الجلود)) تخاطب الحكومة باستثناء دعم المعارض من ترشيد الإنفاق الحكومي - جريدة البورصة

12/13/2023 12:33:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة لاستثناء دعم المشاركة فى المعارض الصناعية الخارجية من قرار ترشيد الإنفاق الحكومى الصادر نهاية الشهر الماضى.

قال جمال السمالوطي رئيس الغرفة، إن قرار حظر صرف بدل الانتقال للسفر للخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج سيعطل خطة الغرفة من الترويج للمنتجات المصرية .

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أكد السمالوطى، ضرورة استمرار دعم المعارض لدورها فى زيادة الصادرات المصرية فى ظل خطة الدولة بالوصول للصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أنه بعد استقدام مشترين أجانب لمعرض القاهرة الدولي للجلود فى دورته السابقة ارتفعت صادرات القطاع من 2.1 مليون دولار إلى 18.5 مليون دولار خلال 6 أشهر فقط.

ذكر أن الغرفة لديها خطة لزيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الغرفة تستهدف فتح عدة أسواق خارجية أبرزها ليبيا والسعودية و العراق، في ظل وجود فرص ذهبية للصناع لاقتحام هذه الأسواق بمنتجاتهم وقدرتهم على المنافسة بالجودة والسعر أمام الواردات التركية والصينية.

وتستعد الغرفة لإطلاق معرض القاهرة الدولى للجلود فى الفترة من 26 إلى 28 يناير المقبل.

وارتفعت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بنسبة 10.8% خلال النصف الأول من 2023 لتبلغ 56.9 مليون دولار مقابل 51.3 مليون دولار خلال النصف الأول 2022.

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