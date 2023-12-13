فيتش ترفع تصنيف مصر للتأمين إلى Egy AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت مؤسسة فيتش تصنيف شركة مصر للتأمين _إحدى شركات صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية؛ من egy” AA+” إلى“egy AAA” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الشركة فى بيان لها إن التصنيف الجديد يعد أعلى فئة تصنيف تمنحه“فيتش” لمؤسسة مصرية نتيجة قوة مركزها المالى ومكانتها بالسوق كأكبر شركة تأمين.
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من جانبه قال عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة إن رفع مؤسسة فيتش لتصنيف الشركة يعد تأكيدًا على أن الشركة تعمل كشركة رائدة فى مجال التأمين ولها تعاملات على نطاق واسع على المستوى الإقليمى، إضافة إلى تمتعها بالعديد من الميزات التنافسية منها هيكل رأس المال القوى والأداء المالى القوى.
أضاف جودة أن التصنيف الجديد جاء كذلك نتيجة تبنى الشركة استراتيجية طموحة خلال الفترة الماضية ترتكز على على تحقيق النمو مع الحفاظ على ربحية الأعمال إلى جانب تقديم مجموعة متميزة من المنتجات التأمينية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة تأمينية منخفضة.
وتجاوزت أرباح“مصر للتأمين” قبل خصم الضرائب 5 مليارات جنيه نهاية يونيو الماضى فيما بلغت الأرباح بعد خصم الضرائب 3.5 مليار جنيه.
كما حققت أعلى معدل نمو فى تاريخها بنسبة 35% بنهاية العام المالى الماضى بقيمة 14 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى؛ فيما بلغ إجمالى أصول الشركة 42 مليار جنيه مقابل 23 مليار جنيه نهاية العام المالى السابق عليه.
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