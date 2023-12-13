فيتش ترفع تصنيف مصر للتأمين إلى Egy AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت مؤسسة فيتش تصنيف شركة مصر للتأمين _إحدى شركات صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية؛ من egy” AA+” إلى“egy AAA” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الشركة فى بيان لها إن التصنيف الجديد يعد أعلى فئة تصنيف تمنحه“فيتش” لمؤسسة مصرية نتيجة قوة مركزها المالى ومكانتها بالسوق كأكبر شركة تأمين.

موضوعات((إي اف جي القابضة)) تسعى لجمع 300 مليون دولار في الإغلاق الثاني لـ((فورتكس 4)) ((الحكومة)) تدرس ضم“الرعاية الصحية” لقائمة قطاعات الرخص الذهبية رئيس الوزراء يتابع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد

من جانبه قال عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة إن رفع مؤسسة فيتش لتصنيف الشركة يعد تأكيدًا على أن الشركة تعمل كشركة رائدة فى مجال التأمين ولها تعاملات على نطاق واسع على المستوى الإقليمى، إضافة إلى تمتعها بالعديد من الميزات التنافسية منها هيكل رأس المال القوى والأداء المالى القوى.

أضاف جودة أن التصنيف الجديد جاء كذلك نتيجة تبنى الشركة استراتيجية طموحة خلال الفترة الماضية ترتكز على على تحقيق النمو مع الحفاظ على ربحية الأعمال إلى جانب تقديم مجموعة متميزة من المنتجات التأمينية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة تأمينية منخفضة.

وتجاوزت أرباح“مصر للتأمين” قبل خصم الضرائب 5 مليارات جنيه نهاية يونيو الماضى فيما بلغت الأرباح بعد خصم الضرائب 3.5 مليار جنيه.

كما حققت أعلى معدل نمو فى تاريخها بنسبة 35% بنهاية العام المالى الماضى بقيمة 14 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى؛ فيما بلغ إجمالى أصول الشركة 42 مليار جنيه مقابل 23 مليار جنيه نهاية العام المالى السابق عليه.