اتفاقية بين مينا فارم وسانوفي لتصنيع دواء جديد في مصر

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وقعت شركة“مينا فارم” للأدوية والصناعات الكيماوية اتفاقية مع شركة“سانوفى” العالمية للأدوية لتصنيع منتج مذيب للجلطات.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن“مينا فارم” وقعت اتفاقية مع شركة“سانوفى” العالمية للأدوية لتصنيع منتج“كليكسان” فى مصر والخاص بمنع تجلط الدم ومنع إجهاض الحوامل.

وأضافت المصادر، أن الشركة حصلت على موافقة مبدئية لتصنيع المنتج، ولكنها فى انتظار الحصول على باقى الموافقات للبدء فى اتخاذ الخطوات الخاصة بالإنتاج.

وارتفع إجمالى مبيعات“مينا فارم للأدوية” بنحو 15.1% خلال 9 أشهر من 2023، لتسجل 3.04 مليار جنيه، مقابل 2.64 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2022.

وحققت الشركة صافى أرباح بقيمة 156.25 مليون جنيه، مقابل 460.55 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، بنسبة انخفاض 64.11%.