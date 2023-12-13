اتفاقية بين مينا فارم وسانوفي لتصنيع دواء جديد في مصر

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وقعت شركة“مينا فارم” للأدوية والصناعات الكيماوية اتفاقية مع شركة“سانوفى” العالمية للأدوية لتصنيع منتج مذيب للجلطات.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن“مينا فارم” وقعت اتفاقية مع شركة“سانوفى” العالمية للأدوية لتصنيع منتج“كليكسان” فى مصر والخاص بمنع تجلط الدم ومنع إجهاض الحوامل.
وأضافت المصادر، أن الشركة حصلت على موافقة مبدئية لتصنيع المنتج، ولكنها فى انتظار الحصول على باقى الموافقات للبدء فى اتخاذ الخطوات الخاصة بالإنتاج.
وارتفع إجمالى مبيعات“مينا فارم للأدوية” بنحو 15.1% خلال 9 أشهر من 2023، لتسجل 3.04 مليار جنيه، مقابل 2.64 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2022.
وحققت الشركة صافى أرباح بقيمة 156.25 مليون جنيه، مقابل 460.55 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، بنسبة انخفاض 64.11%.
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