((الوقود الأحفورى)) يشعل الجدل في“كوب 28” جريدة البورصة

تصدر الوقود الأحفورى طاولة مفاوضات مؤتمر المناخ لأطراف الأمم المتحدة COP 28 المنعقد حاليًا فى الإمارات العربية المتحدة، لينقلب رأسا على عقب بعد صدور تقرير من الوكالة الدولية للطاقة يرصد إنتاج الوقود الأحفورى من الحكومات وحجم الضرائب التى يتم تحصيلها من هذا القطاع، مما يزيد احتمالية مد المؤتمر ليومين إضافيين لحين الوصول إلى اتفاق ملزم حول الانتقال العادل للطاقة.

وحث رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ سلطان الجابر مندوبى الدول على المضى قدمًا وانجاز العمل المتبقى، ومحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل الوقود الأحفورى قبل انتهاء القمة.

موضوعاتعمان تعمل على تسريع وتيرة تنظيم إنتاج الهيدروجين الأخضر البنك الدولي يخطط لزيادة تمويل المناخ للشرق الأوسط بحلول 2025 “COP28” ينجح في حشد تعهدات تمويلية بنحو 85 مليار دولار

وأوضح تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذى حصلت البورصة عليه، أن كبار منتجى الوقود الأحفورى فى العالم هى الشركات التى تتبع الحكومات وأنهم العقبة الأساسية أمام الانتقال العادل للطاقة المستدامة، خاصة وأن الحكومة تحصل على نسبة كبيرة جدًا من عوائد تلك الشركات كضرائب، ويذهب جزء ضئيل للغاية إلى الاستثمارات النظيفة الخضراء.

وأضاف التقرير، أن شركات النفط والغاز حققت عوائد حوالى 3.5 تريليون دولار سنويًا فى المتوسط خلال السنوات الأخيرة، حيث تذهب الحصة الأكبر إلى الحكومات فى صورة الضرائب، فيما تؤؤل نسبة ضئيلة فقط إلى الانتقال نحو الطاقة النظيفة، مما يعنى أن حكومات كبار منتجى النفط لا تريد الإنتقال العادل إلى الطاقة النظيفة حتى لا تخسرعوائد ضريبة الوقود الأحفورى.

وتابع، أن شركات النفط الوطنية تمثل أكثر من نصف الإنتاج العالمى وما يقرب من60% من احتياطيات النفط والغاز فى العالم، فيما تمثل الشركات الخاصة الكبرى أقل من 13% من إنتاج واحتياطى النفط والغاز العالمى، مشيرة إلى أن كل التركيز على خفض الانبعاثات على الشركات الخاصة رغم تسبب الشركات الكبرى التى تنتج أكثر فى التلوث الأكبر.

ووفقًا للتقرير، تتصدر شركة أرامكو المملوكة لحكومة المملكة العربية السعودية كبار منتجى الوقود الأحفورى فى العالم وتستحوذ على الحصة الأكبر على الإطلاق من الـ60% التى تؤؤل إلى كبار منتجى النفط من الشركات الحكومية، يليلها شركة جازبروم التابعة لدولة روسيا.

وذكر أن 15 شركة حكومية منتجة للنفط تستحوذ على 60% من إجمالى إنتاح النفط، و7 شركات خاصة تستحوذ على 13% من إجمالى الإنتاج.

واستطرد، أن الزخم الحالى وراء التحولات فى مجال الطاقة النظيفة يكفى لتحقيق أعلى مستويات الطلب على النفط والغاز بحلول عام 2030، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لخفض الطلب بطرق تلبى الأهداف المناخية الوطنية والعالمية، خاصة وأن استثمارات الشركات مثلت فقط 1% من إجمالى استثمارات الطاقة النظيفة فى العالم.