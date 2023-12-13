خبراء السياحة: عودة الحجوزات للمعدلات الطبيعية مرتبط باستقرار الأوضاع بالمنطقة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اتفق خبراء ومتعاملون بقطاع السياحة أن زيادة الحجوزات السياحية إلى المقصد المصرى ترتبط باستقرار الأوضاع الأمنية فى المنطقة وتوقف الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وأشاروا إلى تراجع نسبى فى معدل الحجوزات فى المناطق السياحية المصرية خاصة القريبة من الحدود فى حين تأثرت الحجوزات بمدينتى الأقصر وأسوان بنسبة أقل، حيث يتوافد عليهم أعداد كبيرة من السياح الأجانب فى فصل الشتاء.
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بوتين يقود الاقتصاد الروسي إلى منحدر عالي الخطورة النفط يتراجع بأكثر من 3% مسجلًا أدنى تسوية منذ نهاية يونيو الذهب يمحو مكاسبه عند التسوية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية صدقى: تنشيط السياحة الداخلية أبرز الحلول لتعويض تراجع الحجوزات الأجنبية
وقال عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب السابق، إن الحرب فى قطاع غزة تسببت فى تراجع حجوزات الفنادق وخاصة فى المدن القريبة من الحدود كطابا ونويبع.
وأشار إلى ضرورة الترويج للسياحة الداخلية من خلال هيئة تنشيط السياحة لتعويض التراجع فى معدلات الحجز من الخارج، مع تنشيط السياحة الدينية والعلاجية لزيادة الإيرادات.
وأوضح أنه يجب على الحكومة تقديم الحوافز والتيسيرات لتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع السياحة وتحسين مناخ الاستثمار والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية لتحقيق نمو سريع فى القطاع. عجمى: 40% تراجعا فى الحركة السياحية الوافدة للأقصر بسبب الحرب فى غزة
وقال ثروت عجمى رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالأقصر، إن الحركة السياحية الوافدة للأقصر تراجعت بنسبة 40% بسبب الأحداث الجارية فى قطاع غزة.
وأضاف عجمى، أنه يجب العمل على زيادة الحملات الترويجية لمصر بالخارج لطمأنة الأجانب الذين يرغبون فى التوافد على زيارة مصر.
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