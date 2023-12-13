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خبراء السياحة: عودة الحجوزات للمعدلات الطبيعية مرتبط باستقرار الأوضاع بالمنطقة

12/13/2023 12:33:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اتفق خبراء ومتعاملون بقطاع السياحة أن زيادة الحجوزات السياحية إلى المقصد المصرى ترتبط باستقرار الأوضاع الأمنية فى المنطقة وتوقف الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأشاروا إلى تراجع نسبى فى معدل الحجوزات فى المناطق السياحية المصرية خاصة القريبة من الحدود فى حين تأثرت الحجوزات بمدينتى الأقصر وأسوان بنسبة أقل، حيث يتوافد عليهم أعداد كبيرة من السياح الأجانب فى فصل الشتاء.

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وقال عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب السابق، إن الحرب فى قطاع غزة تسببت فى تراجع حجوزات الفنادق وخاصة فى المدن القريبة من الحدود كطابا ونويبع.

وأشار إلى ضرورة الترويج للسياحة الداخلية من خلال هيئة تنشيط السياحة لتعويض التراجع فى معدلات الحجز من الخارج، مع تنشيط السياحة الدينية والعلاجية لزيادة الإيرادات.

وأوضح أنه يجب على الحكومة تقديم الحوافز والتيسيرات لتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع السياحة وتحسين مناخ الاستثمار والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية لتحقيق نمو سريع فى القطاع.

عجمى: 40% تراجعا فى الحركة السياحية الوافدة للأقصر بسبب الحرب فى غزة

وقال ثروت عجمى رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالأقصر، إن الحركة السياحية الوافدة للأقصر تراجعت بنسبة 40% بسبب الأحداث الجارية فى قطاع غزة.

وأضاف عجمى، أنه يجب العمل على زيادة الحملات الترويجية لمصر بالخارج لطمأنة الأجانب الذين يرغبون فى التوافد على زيارة مصر.

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