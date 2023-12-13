النفط يتراجع 3% مع تجدد مخاوف فائض المعروض - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات((الكهرباء)) تتفاوض مع مستثمري أكتوبر لجدولة مديونيات المصانع %4.4 ارتفاعًا في أسعار الغاز الطبيعي بأوروبا نتيجة سياسة تعزيز المخزون إيطاليا: انخفاض مؤشر سعر الغاز إلى 37.86 يورو

تحولت العقود الآجلة للنفط للانخفاض خلال تعاملات الثلاثاء، بعد تجاوز تأثير المخاوف بشأن فائض المعروض وتباطؤ نمو الطلب على تصاعد مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط مع هجوم على ناقلة نرويجية قبالة سواحل اليمن.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنسبة 3% بما يعادل 2.31 دولار عند 73.72 دولار للبرميل.

فيما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 3.25% أو 2.32 دولار إلى 69 دولارًا للبرميل.

وأظهرت بيانات تتبع الناقلات التي رصدتها“بلومبرج”، أن متوسط شحنات النفط الخام الروسية الأسبوعية بلغ 3.76 مليون برميل يوميًا في الأسابيع الأربعة حتى 10 ديسمبر، بزيادة حوالي 910 آلاف برميل يوميًا عن الرقم المعدل للفترة حتى 3 ديسمبر، وهو أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 1.9 مليون برميل.

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