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بايدن: مؤشر أسعار المستهلكين يظهر تقدمًا مستمرًا ضد التضخم جريدة البورصة

12/13/2023 12:33:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “أوبك” ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 تونس تبحث مع“الأونكتاد” التعاون فى مجال التجارة الإلكترونية أوبك متفائلة بحذر تجاه سوق النفط في 2024

أشاد الرئيس الأمريكي“جو بايدن”، بالتقدم المستمر في مواجهة التضخم والذي يعني خفض التكاليف للعائلات الأمريكية، حيث يبلغ معدل التضخم حاليًا 3.1%، أي أقل بنحو الثلثين عن ذروته.

وبحسب البيان المنشور على موقع البيت الأبيض الثلاثاء، قال“بايدن”:“انخفض التضخم في حين ظلت البطالة أقل من 4% لأطول فترة منذ 50 عامًا، مما يعني أن أجور العمال وثروات الأسر الحقيقية أصبحت حاليًا أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة”.

واستطرد الرئيس الأمريكي:“على الرغم من هذا التقدم، فإنني أعلم أن العديد من الأمريكيين ما زالوا يجدون أشياء كثيرة لا يمكن تحمل تكاليفها، ولهذا السبب أكافح من أجل خفض تكاليف الأنسولين والأدوية الموصوفة، وأقساط التأمين الصحي، وفواتير الخدمات”.

واختتم“بايدن” أنه يكافح من أجل التخلص من الرسوم غير المرغوب فيها التي يمكن أن تمثل عبئًا على الأمريكيين، مؤكدًا أن إجراءات إعادة بناء سلاسل التوريد وخفض تكاليف المدخلات تجري على قدم وساق.

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