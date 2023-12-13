بايدن: مؤشر أسعار المستهلكين يظهر تقدمًا مستمرًا ضد التضخم

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أشاد الرئيس الأمريكي“جو بايدن”، بالتقدم المستمر في مواجهة التضخم والذي يعني خفض التكاليف للعائلات الأمريكية، حيث يبلغ معدل التضخم حاليًا 3.1%، أي أقل بنحو الثلثين عن ذروته.
وبحسب البيان المنشور على موقع البيت الأبيض الثلاثاء، قال“بايدن”:“انخفض التضخم في حين ظلت البطالة أقل من 4% لأطول فترة منذ 50 عامًا، مما يعني أن أجور العمال وثروات الأسر الحقيقية أصبحت حاليًا أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة”.
واستطرد الرئيس الأمريكي:“على الرغم من هذا التقدم، فإنني أعلم أن العديد من الأمريكيين ما زالوا يجدون أشياء كثيرة لا يمكن تحمل تكاليفها، ولهذا السبب أكافح من أجل خفض تكاليف الأنسولين والأدوية الموصوفة، وأقساط التأمين الصحي، وفواتير الخدمات”.
واختتم“بايدن” أنه يكافح من أجل التخلص من الرسوم غير المرغوب فيها التي يمكن أن تمثل عبئًا على الأمريكيين، مؤكدًا أن إجراءات إعادة بناء سلاسل التوريد وخفض تكاليف المدخلات تجري على قدم وساق.
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MENAFN13122023000202011048ID1107584935
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