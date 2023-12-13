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رئيس الوزراء يتابع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد - جريدة البورصة

12/13/2023 12:33:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة ((إي اف جي القابضة)) تسعى لجمع 300 مليون دولار في الإغلاق الثاني لـ((فورتكس 4)) ((الحكومة)) تدرس ضم“الرعاية الصحية” لقائمة قطاعات الرخص الذهبية خبراء السياحة: عودة الحجوزات للمعدلات الطبيعية مرتبط باستقرار الأوضاع بالمنطقة

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والعميد محمد أحمد عبد القوي، أمين عام الهيئة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وتابع رئيس الوزراء آليات توفير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة، لتعزيز دورها في تدبير الاحتياجات المطلوبة للقطاع الصحي من خلال الشراء والتعاقد بشكل موحد، والتعاون مع العديد من شركاء العمل، بهدف تحقيق استدامة وتطوير الخدمات الصحية بمصر.

كما استعرض رئيس هيئة الشراء الموحد جانباً من جهود الهيئة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق برفع كفاءة الأطقم الطبية، بالتعاون مع كافة قطاعات المنظومة الصحية، وكذا الخطوات الخاصة بتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات المختلفة في مجال الأعمال والاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي والعالمي، فضلاً عن موقف مشروع إقامة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية.

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