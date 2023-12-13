يلين: بقاء أسعار الفائدة مرتفعة يعرض قدرة أمريكا على تحمل الديون للخطر جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“أوبك” ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 تونس تبحث مع“الأونكتاد” التعاون فى مجال التجارة الإلكترونية أوبك متفائلة بحذر تجاه سوق النفط في 2024

ترى وزيرة الخزانة الأمريكية، أن صورة المسار المالي قد تتدهور إذا ظلت أسعار الفائدة طويلة الأجل مرتفعة عما كان متوقعًا، حيث يؤدي ذلك إلى بعض الضغط الإضافي على قدرة البلاد على تحمل الديون.

وقالت“جانيت يلين”، اليوم الثلاثاء، خلال قمة مجلس المديرين التنفيذيين لصحيفة“وول ستريت جورنال”:” التضخم ينخفض بشكل ملحوظ، ولا أرى سببًا يمنع من الوصول إلى مستويات تتفق مع أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي“.

وأضافت، أنه ليس من الضروري أن يرتفع معدل البطالة لتحقيق نجاح على صعيد خفض التضخم، مشيرة أنها لم تشعر قط بوجود أساس فكري متين للقيام بمثل هذا التنبؤ، وأن الأمر يتمحور حول توقعات التضخم.

وأوضحت“يلين” قائلة:“نظرًا لأن توقعات التضخم لم ترتفع بشكل ملموس على المدى الطويل، كان علينا فقط أن نجعل الاقتصاد طبيعيًا ونعيد سوق العمل إلى نوع من حالة التوظيف الكامل لخفض التضخم”.

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