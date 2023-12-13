يلين: بقاء أسعار الفائدة مرتفعة يعرض قدرة أمريكا على تحمل الديون للخطر

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ترى وزيرة الخزانة الأمريكية، أن صورة المسار المالي قد تتدهور إذا ظلت أسعار الفائدة طويلة الأجل مرتفعة عما كان متوقعًا، حيث يؤدي ذلك إلى بعض الضغط الإضافي على قدرة البلاد على تحمل الديون.
وقالت“جانيت يلين”، اليوم الثلاثاء، خلال قمة مجلس المديرين التنفيذيين لصحيفة“وول ستريت جورنال”:” التضخم ينخفض بشكل ملحوظ، ولا أرى سببًا يمنع من الوصول إلى مستويات تتفق مع أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي“.
وأضافت، أنه ليس من الضروري أن يرتفع معدل البطالة لتحقيق نجاح على صعيد خفض التضخم، مشيرة أنها لم تشعر قط بوجود أساس فكري متين للقيام بمثل هذا التنبؤ، وأن الأمر يتمحور حول توقعات التضخم.
وأوضحت“يلين” قائلة:“نظرًا لأن توقعات التضخم لم ترتفع بشكل ملموس على المدى الطويل، كان علينا فقط أن نجعل الاقتصاد طبيعيًا ونعيد سوق العمل إلى نوع من حالة التوظيف الكامل لخفض التضخم”.
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MENAFN13122023000202011048ID1107584933
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