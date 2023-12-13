نوكيا تخفض هامش الربح التشغيلي بعد خسارة عقد بقيمة مليارات الدولارات جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“أوبك” ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 تونس تبحث مع“الأونكتاد” التعاون فى مجال التجارة الإلكترونية أوبك متفائلة بحذر تجاه سوق النفط في 2024

أعلنت“نوكيا”، اليوم الثلاثاء، خفض هدفها لهامش الربح التشغيلي على المدى الطويل، مع استمرار تقييم تداعيات خسارة عقد بقيمة مليارات الدولارات مع شركة“إيه تي آند تي- AT&T” الأمريكية.

وارتفع سهم الشركة الفنلندية المتداول في بورصة نيويورك بنسبة 2.70% إلى 3.21 دولار، لكنه لا يزال منخفضًا بأكثر من 30% منذ بداية العام.

وقالت“نوكيا” في بيان اليوم إنه من“الحكمة” خفض هدفها لهامش التشغيل لعام 2026 إلى 13% من 14%، مشيرة إلى ظروف السوق التي تواجهها في مجال شبكات الجوال.

وأضافت الشركة أن أعمالها ستواجه تحديات في عامي 2024 و2025 قبل أن تعود للنمو بشكل أسرع في عام 2026.

وينبع أحد هذه التحديات من قرار شركة“إيه تي آند تي” بمنح عقد بقيمة 14 مليار دولار لشركة“إريكسون” السويدية المنافسة لـ”نوكيا”، لبناء شبكة اتصالات جديدة في الولايات المتحدة.

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