نوكيا تخفض هامش الربح التشغيلي بعد خسارة عقد بقيمة مليارات الدولارات

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أعلنت“نوكيا”، اليوم الثلاثاء، خفض هدفها لهامش الربح التشغيلي على المدى الطويل، مع استمرار تقييم تداعيات خسارة عقد بقيمة مليارات الدولارات مع شركة“إيه تي آند تي- AT&T” الأمريكية.
وارتفع سهم الشركة الفنلندية المتداول في بورصة نيويورك بنسبة 2.70% إلى 3.21 دولار، لكنه لا يزال منخفضًا بأكثر من 30% منذ بداية العام.
وقالت“نوكيا” في بيان اليوم إنه من“الحكمة” خفض هدفها لهامش التشغيل لعام 2026 إلى 13% من 14%، مشيرة إلى ظروف السوق التي تواجهها في مجال شبكات الجوال.
وأضافت الشركة أن أعمالها ستواجه تحديات في عامي 2024 و2025 قبل أن تعود للنمو بشكل أسرع في عام 2026.
وينبع أحد هذه التحديات من قرار شركة“إيه تي آند تي” بمنح عقد بقيمة 14 مليار دولار لشركة“إريكسون” السويدية المنافسة لـ”نوكيا”، لبناء شبكة اتصالات جديدة في الولايات المتحدة.
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MENAFN13122023000202011048ID1107584932
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