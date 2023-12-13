ارتفاع صادرات النفط الروسي المنقولة بحراً إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل يوليو جريدة البورصة

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ارتفعت صادرات النفط الروسي المنقولة بحراً خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بقفزة كبيرة في التدفقات الأسبوعية بعد أن هدأت العواصف التي عطلت شحنات البحر الأسود، لتبلغ الشحنات أعلى مستوياتها في نحو خمسة أشهر.
وبحسب بيانات تتبع الشحنات التي جمعتها وكالة“بلومبرج”، ارتفعت تدفقات النفط الخام الروسي المنقولة بحرًا خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 10 ديسمبر إلى 3.2 مليون برميل يوميًا، ويمثل ذلك ارتفاعًا بمقدار 114 ألف برميل يوميًا مقارنة بالفترة حتى 3 ديسمبر.
فيما قفز المتوسط الأسبوعي الأكثر تقلبًا إلى أعلى مستوياته منذ أوائل يوليو إلى 3.76 مليون برميل يوميًا، بزيادة حوالي 910 آلاف برميل يوميًا عن الرقم المعدل للفترة حتى 3 ديسمبر.
ويعد متوسط شحنات النفط الخام لأربعة أسابيع أقل بنحو 385 ألف برميل يوميًا عن مستواه في مايو ويونيو، وهو خط الأساس الذي استخدمته موسكو لخفض الصادرات التي تعهدت بها مع شركائها في مجموعة“أوبك+”.
وفي حين ارتفعت الإيرادات الأسبوعية من رسوم تصدير النفط إلى أعلى مستوى لهذا العام، مدفوعة بارتفاع الشحنات، انخفضت معالجة النفط في روسيا في الأيام الأولى من ديسمبر، حيث أثرت القيود اللوجستية على مصافي التكرير.
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MENAFN13122023000202011048ID1107584931
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