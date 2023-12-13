ارتفاع صادرات النفط الروسي المنقولة بحراً إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل يوليو جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“أوبك” ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 تونس تبحث مع“الأونكتاد” التعاون فى مجال التجارة الإلكترونية أوبك متفائلة بحذر تجاه سوق النفط في 2024

ارتفعت صادرات النفط الروسي المنقولة بحراً خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بقفزة كبيرة في التدفقات الأسبوعية بعد أن هدأت العواصف التي عطلت شحنات البحر الأسود، لتبلغ الشحنات أعلى مستوياتها في نحو خمسة أشهر.

وبحسب بيانات تتبع الشحنات التي جمعتها وكالة“بلومبرج”، ارتفعت تدفقات النفط الخام الروسي المنقولة بحرًا خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 10 ديسمبر إلى 3.2 مليون برميل يوميًا، ويمثل ذلك ارتفاعًا بمقدار 114 ألف برميل يوميًا مقارنة بالفترة حتى 3 ديسمبر.

فيما قفز المتوسط الأسبوعي الأكثر تقلبًا إلى أعلى مستوياته منذ أوائل يوليو إلى 3.76 مليون برميل يوميًا، بزيادة حوالي 910 آلاف برميل يوميًا عن الرقم المعدل للفترة حتى 3 ديسمبر.

ويعد متوسط شحنات النفط الخام لأربعة أسابيع أقل بنحو 385 ألف برميل يوميًا عن مستواه في مايو ويونيو، وهو خط الأساس الذي استخدمته موسكو لخفض الصادرات التي تعهدت بها مع شركائها في مجموعة“أوبك+”.

وفي حين ارتفعت الإيرادات الأسبوعية من رسوم تصدير النفط إلى أعلى مستوى لهذا العام، مدفوعة بارتفاع الشحنات، انخفضت معالجة النفط في روسيا في الأيام الأولى من ديسمبر، حيث أثرت القيود اللوجستية على مصافي التكرير.

Source: