مصر تستورد أسماكاً من النرويج بـ100 مليون دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت واردات مصر من الأسماك من دولة النرويج نحو 100 مليون دولار خلال عامى 2021 و2022.
قال المهندس مصطفى النجارى، رئيس لجنة الزراعة والرى بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن صعوبة تدبير العملة للمستوردين من قبل البنوك أثرت بشكل كبير على حركة التبادل التجارى بين البلدين وبالتحديد واردات الأسماك.
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أضاف أن النرويج هى ثاني أكبر مصدر للمأكولات البحرية فى العالم وتقوم بالتصدير إلى 147 سوقًا حول العالم، مصر إحدى أبرز الدول العربية المستوردة للأسماك من النرويج.
وكشف النجارى خلال استضافة جمعية رجال الأعمال المصريين وفد المجلس النرويجي للمأكولات البحرية، إن الجمعية بصدد الترتيب لعدد من اللقاءات المتبادلة بين الدولتين بالتنسيق مع السفارة النرويجية لتنشيط حركة التبادل التجارى بين البلدين.
أضاف النجارى لـ“البورصة”، أن هناك فرصًا كبيرة لمصر لتحقيق قيمة مضافة من العلاقات التجارية بين مصر والنرويج خاصة فى مجال الأسماك، حيث يتم استيراد الأسماك وتصنيعها محليا مثل الرنجة والفسيخ موضحا أن هناك رغبة من الجانب النرويجى لعودة الصادرات لحركتها الطبيعية.
وذكر أن التعاون بين البلدين فى مجالات التكنولوجيا والغاز والبترول، كما تصدر مصر للنرويج بعضًا من الحاصلات الزراعية والأدوية والأخشاب وتستورد منها الأسماك وبعض الأسمدة.
لفت النجارى إلى أن الجمعية تخطط لزيادة الصادرات فى كل قطاع بنسبة لا تقل عن 15% خلال العام المقبل من خلال خلق فرص استثمار لزيادة الإنتاج.
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