مصر تستورد أسماكاً من النرويج بـ100 مليون دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت واردات مصر من الأسماك من دولة النرويج نحو 100 مليون دولار خلال عامى 2021 و2022.

قال المهندس مصطفى النجارى، رئيس لجنة الزراعة والرى بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن صعوبة تدبير العملة للمستوردين من قبل البنوك أثرت بشكل كبير على حركة التبادل التجارى بين البلدين وبالتحديد واردات الأسماك.

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أضاف أن النرويج هى ثاني أكبر مصدر للمأكولات البحرية فى العالم وتقوم بالتصدير إلى 147 سوقًا حول العالم، مصر إحدى أبرز الدول العربية المستوردة للأسماك من النرويج.

وكشف النجارى خلال استضافة جمعية رجال الأعمال المصريين وفد المجلس النرويجي للمأكولات البحرية، إن الجمعية بصدد الترتيب لعدد من اللقاءات المتبادلة بين الدولتين بالتنسيق مع السفارة النرويجية لتنشيط حركة التبادل التجارى بين البلدين.

أضاف النجارى لـ“البورصة”، أن هناك فرصًا كبيرة لمصر لتحقيق قيمة مضافة من العلاقات التجارية بين مصر والنرويج خاصة فى مجال الأسماك، حيث يتم استيراد الأسماك وتصنيعها محليا مثل الرنجة والفسيخ موضحا أن هناك رغبة من الجانب النرويجى لعودة الصادرات لحركتها الطبيعية.

وذكر أن التعاون بين البلدين فى مجالات التكنولوجيا والغاز والبترول، كما تصدر مصر للنرويج بعضًا من الحاصلات الزراعية والأدوية والأخشاب وتستورد منها الأسماك وبعض الأسمدة.

لفت النجارى إلى أن الجمعية تخطط لزيادة الصادرات فى كل قطاع بنسبة لا تقل عن 15% خلال العام المقبل من خلال خلق فرص استثمار لزيادة الإنتاج.