مؤشر EGX30 يكتسى باللون الأحمر مع اقتراب نهاية العام جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) توقع متعاملون في البورصة المصرية ، أن يستكمل مؤشر السوق الرئيسى الأداء العرضى خلال الجلسات المقبلة، وحتى نهاية العام الجارى، ليختبر مستويات 24 ألف نقطة و23700 نقطة، مع استمرار مبيعات العرب والأجانب.

سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضًا بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 24071 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.22% ليستقر عند مستوى 5122 نقطة.

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كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% إلى مستوى 7438.9 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped تراجعاً بنسبة 0.3% عند مستوى 28812.9 نقطة.

ورجحت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يختبر مؤشر EGX30 مستوى دعم 24 ألف نقطة، وفى حالة كسره، لن يتوقف المؤشر إلا عند مستوى دعم 23 ألف نقطة.

أشارت إلى أن الأسبوع المقبل، سيشهد موجات عرضية على المؤشرات كافة حتى نهاية العام، والتى سيبدأ بعد نهايتها ضخ معدلات مرتفعة من السيولة مجددًا وبداية موجة صعود للسوق.

وشهد السوق قيم تداولات 3.6 مليار جنيه، من خلال تداول 1.9 مليار سهم، بتنفيذ 117 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 198 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 63 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا ((المصرية لنظم التعليم)) بنسبة 20%، و((القاهرة للزيوت)) بنسبة 14.58%.

وتراجعت أسعار 94 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا ((النيل للأدوية)) بنحو 13.84%، وسهم ((العربية للمحابس)) بنحو 12.55%، فيما لم تتغير أسعار 41 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 0.3% انخفاضاً ليستقر عند مستوى 1.6 تريليون جنيه.

وتوقع أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى اف اى لتداول الأوراق المالية، أن يستهدف EGX30 مستوى دعم 23700 نقطة فى حالة كسر المؤشر لمستوى 24550 نقطة، خلال الجلسات المقبلة.

أضاف أن عمليات التصحيح ستظل مستمرة مع استمرار المؤشر أدنى مستوى 24700 نقطة، إلا أن أداء أغلب الأسهم المكونة لمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة تفوق على أسهم المؤشر الرئيسى.

ورجح أن يستهدف مؤشر EGX70 EWI مستوى عند 5050 نقطة، مشيرًا إلى أن تخطى المؤشر لمستوى 5200 نقطة سيكون تأكيدًا على نهاية عمليات جنى الأرباح بالمؤشر.ونصح المستثمرين بالتركيز على الأسهم ذات الأداء الأفضل مقارنة بحركة المؤشرات والشراء فيها بشكل مستمر.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 51 مليون جنيه و46.5 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 89.34% و3.13% على التوالى، فيما توجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 97.7 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.54%.

وسجل الأفراد 70.86% من التعاملات متجهين نحو البيع باستثناء الأفراد العرب والذين سجلوا صافى شراء 147 مليون جنيه، بينما سجل المصريون والأجانب صافى بيع بقيمة 114 مليون جنيه و2 مليون جنيه على التوالى.

وسجلت المؤسسات 29.13% من التعاملات متجهة نحو البيع، باستثناء المؤسسات المحلية والتى سجلت صافى شراء 63 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية والأجنبية صافى البيع بقيمة 49 مليون جنيه و44.6 مليون جنيه على التوالى.