مؤشر EGX30 يكتسى باللون الأحمر مع اقتراب نهاية العام جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع متعاملون في البورصة المصرية ، أن يستكمل مؤشر السوق الرئيسى الأداء العرضى خلال الجلسات المقبلة، وحتى نهاية العام الجارى، ليختبر مستويات 24 ألف نقطة و23700 نقطة، مع استمرار مبيعات العرب والأجانب.
سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضًا بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 24071 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.22% ليستقر عند مستوى 5122 نقطة.
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كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% إلى مستوى 7438.9 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped تراجعاً بنسبة 0.3% عند مستوى 28812.9 نقطة. مصطفى: كسر مستوى 24 ألف نقطة سيدفع المؤشر نحو مستوى 23500 نقطة
ورجحت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يختبر مؤشر EGX30 مستوى دعم 24 ألف نقطة، وفى حالة كسره، لن يتوقف المؤشر إلا عند مستوى دعم 23 ألف نقطة.
أشارت إلى أن الأسبوع المقبل، سيشهد موجات عرضية على المؤشرات كافة حتى نهاية العام، والتى سيبدأ بعد نهايتها ضخ معدلات مرتفعة من السيولة مجددًا وبداية موجة صعود للسوق.
وشهد السوق قيم تداولات 3.6 مليار جنيه، من خلال تداول 1.9 مليار سهم، بتنفيذ 117 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 198 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 63 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا ((المصرية لنظم التعليم)) بنسبة 20%، و((القاهرة للزيوت)) بنسبة 14.58%.
وتراجعت أسعار 94 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا ((النيل للأدوية)) بنحو 13.84%، وسهم ((العربية للمحابس)) بنحو 12.55%، فيما لم تتغير أسعار 41 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 0.3% انخفاضاً ليستقر عند مستوى 1.6 تريليون جنيه. ناشى: أداء EGX70 أفضل من المؤشر الرئيسى حتى الآن
وتوقع أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى اف اى لتداول الأوراق المالية، أن يستهدف EGX30 مستوى دعم 23700 نقطة فى حالة كسر المؤشر لمستوى 24550 نقطة، خلال الجلسات المقبلة.
أضاف أن عمليات التصحيح ستظل مستمرة مع استمرار المؤشر أدنى مستوى 24700 نقطة، إلا أن أداء أغلب الأسهم المكونة لمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة تفوق على أسهم المؤشر الرئيسى.
ورجح أن يستهدف مؤشر EGX70 EWI مستوى عند 5050 نقطة، مشيرًا إلى أن تخطى المؤشر لمستوى 5200 نقطة سيكون تأكيدًا على نهاية عمليات جنى الأرباح بالمؤشر.ونصح المستثمرين بالتركيز على الأسهم ذات الأداء الأفضل مقارنة بحركة المؤشرات والشراء فيها بشكل مستمر.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 51 مليون جنيه و46.5 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 89.34% و3.13% على التوالى، فيما توجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 97.7 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.54%.
وسجل الأفراد 70.86% من التعاملات متجهين نحو البيع باستثناء الأفراد العرب والذين سجلوا صافى شراء 147 مليون جنيه، بينما سجل المصريون والأجانب صافى بيع بقيمة 114 مليون جنيه و2 مليون جنيه على التوالى.
وسجلت المؤسسات 29.13% من التعاملات متجهة نحو البيع، باستثناء المؤسسات المحلية والتى سجلت صافى شراء 63 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية والأجنبية صافى البيع بقيمة 49 مليون جنيه و44.6 مليون جنيه على التوالى.
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