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ارتفاع سهم إنفيديا عقب تعليقات الإدارة الأمريكية بشأن تصدير الرقائق للصين جريدة البورصة

12/13/2023 12:33:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “أوبك” ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 تونس تبحث مع“الأونكتاد” التعاون فى مجال التجارة الإلكترونية أوبك متفائلة بحذر تجاه سوق النفط في 2024

ارتفع سهم“إنفيديا” خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تعليقات من وزارة التجارة الأمريكية عززت احتمالات السماح للشركة ببيع الرقائق للصين.

وارتفع السهم بنسبة 0.95% إلى 470.55 دولار، بعدما لامس 474.21 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية“جينا ريموند”، إن هناك مباحثات مع“إنفيديا” بشأن مبيعات الرقائق المسموح بها للصين، رغم تأكيدها على عدم السماح بتزويدها بالمنتجات الأكثر تطورًا.

وذكرت الوزيرة في مقابلة مع“رويترز” الإثنين، أنه يمكن للشركة بيع رقائق الذكاء الاصطناعي للشركات الصينية، ما دامت سوف تستخدم في التطبيقات التجارية.

Source:

MENAFN13122023000202011048ID1107584928

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